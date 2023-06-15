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КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Июня 2023, 14:14
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену Фото: Региональная палата предпринимателей Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов с рабочим визитом находится в Костанайской область, где проводит встречи с предпринимателями в городах и районах, фиксируя имеющиеся проблемы в бизнес-секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рустем Журсунов начал свой визит в регион с посещения Центра по обслуживанию бизнеса, где выстроена трехуровневая система рассмотрения обращений. Посредством работы центра местная палата предпринимателей намерена оказать для бизнеса области свыше 10 тысяч услуг до конца года.

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Бизнес-омбудсмен успел принять предпринимателей и на личном приеме.

К примеру, была рассмотрена ситуация, связанная с работой КТЖ, поскольку логистика является одной из основных проблем для бизнеса. В частности, по данным костанайских предпринимателей, КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры области относительно устранения нарушений в организации перевозок на станции Костанай, что приводит к дополнительным затратам для предпринимателей в виде дополнительных платежей.

Рустам Журсунов заверил, что этот вопрос будет решаться и на правительственном уровне.

Поднимались в ходе приема и вопросы АПК. Аграрий Александр Бородин поднял вопрос о проблемах строительства жилья в сельской местности, которое не подпадает под условия субсидирования или имеет значительные ограничения. Это, по его словам, существенно влияет на развитие сельских территорий. Мнение коллеги разделяет и Кайрат Оспанов. Они уверены, что механизмы субсидирования в агропромышленном комплексе требуют существенной корректировки.

Рустам Журсунов отметил, что предложенные костанайскими аграриями варианты будут проанализированы, а затем будут внесены соответствующие предложения в заинтересованные органы.

Поднят был и важный вопрос по линии Экологического кодекса. Исполнительный директор ОЮЛиИП «Ассоциация строителей по Костанайской области» Ирина Викулова поднимает вопрос острой необходимости строительства в регионе заводов по переработке и утилизации строительных отходов.

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«Отсутствие специализированных полигонов для приема, сортировки и утилизации строительного мусора приводит к тому, что строительные компании не могут осуществлять его утилизацию. Недостаточно развитая инфраструктура, отсутствие мусороперерабатывающих предприятий и высокая стоимость оборудования приводят к завышенным ценам на утилизацию строительного мусора, а также к частым административным санкциям со стороны департамента экологии»,- считает она.

Волновала присутствующих предпринимателей и проблема получения кредитов по государственным программам для тех, кто уже достиг пенсионного возраста.

Как оказалось, внутренними нормативными документами АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «СПК «Тобол» запрещено предоставление финансирования пенсионерам. В результате субъекты предпринимательства, достигшие пенсионного возраста, теперь лишены возможности получить льготное кредитование.

Для решения проблем бизнес-омбудсмен встретился с акимом области Кумаром Аксакаловым, председателем областного суда, прокурором области и руководителем департамента Антикоррупционной службы. Кроме того, часть обозначенных вопросов будет внесена в реестр проблем на республиканском уровне.

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«На местах активно ведется диалог между государственными органами и бизнесом, и Палата предпринимателей Костанайской области проделала большую работу в этом направлении. Все встречи прошли в конструктивном ключе. Я уверен, что наша совместная работа приведет к позитивным результатам и содействию в разрешении всех обозначенных вопросов», - подытожил Рустам Журсунов


КТЖ   Бизнес   Костанайская область  
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