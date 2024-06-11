КТЖ и китайский Цзиньхуа договорились о развитии терминальной деятельности
Руководство АО «НК «ҚТЖ» в рамках рабочей поездки в Китай провело встречу с мэрией городского округа Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, передает агентство Kazinform.
Чжэцзян – одна из самых экономически развитых провинций Восточного Китая, с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. На территории провинции находятся порядка 17 портов. Самыми крупными являются Цзиньхуа и Иу, где формируется наибольшее количество контейнерных поездов сообщением Китай – Европа, Китай – Центральная Азия.
На встрече обсуждены вопросы взаимодействия в сфере формирования эффективной логистической инфраструктуры. Стороны договорились о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и заключили Меморандум о совместном развитии терминальной деятельности на территории Казахстана и Китая.
Встреча стала логическим продолжением реализации совместных с Китаем инициатив и проектов, направленных на повышение транзитного потенциала Казахстана (сухой порт Khorgos Gateway, терминалы в Сиане и Ляньюньгане, контейнерный хаб на базе порта Актау, ТЛЦ на ст. Селятино).
Справочно:
За январь-май 2024 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем составил 12,8 млн тонн, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.