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    15:35, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    КТЖ и китайский Цзиньхуа договорились о развитии терминальной деятельности

    ктж
    Фото: КТЖ

    Руководство АО «НК «ҚТЖ» в рамках рабочей поездки в Китай провело встречу с мэрией городского округа Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, передает агентство Kazinform.

    Чжэцзян – одна из самых экономически развитых провинций Восточного Китая, с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. На территории провинции находятся порядка 17 портов. Самыми крупными являются Цзиньхуа и Иу, где формируется наибольшее количество контейнерных поездов сообщением Китай – Европа, Китай – Центральная Азия.

    На встрече обсуждены вопросы взаимодействия в сфере формирования эффективной логистической инфраструктуры. Стороны договорились о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и заключили Меморандум о совместном развитии терминальной деятельности на территории Казахстана и Китая.

    ктж
    Фото: КТЖ

    Встреча стала логическим продолжением реализации совместных с Китаем инициатив и проектов, направленных на повышение транзитного потенциала Казахстана (сухой порт Khorgos Gateway, терминалы в Сиане и Ляньюньгане, контейнерный хаб на базе порта Актау, ТЛЦ на ст. Селятино).

    Справочно:

    За январь-май 2024 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем составил 12,8 млн тонн, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

    Теги:
    Логистика Транспорт КТЖ Перевозки Железная дорога
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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