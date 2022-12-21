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КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании

21 Декабря 2022, 21:28
КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании

ҚТЖ ведет планомерную работу по устранению коррупционных рисков в компании. В рамках этого ҚТЖ совместно с Антикоррупционной службой с августа 2022 года проведена совместная работа.

По результатам Антикоррупционной службой был проведен подробный анализ, который содержит рекомендации для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

ҚТЖ совместно с правоохранительными органами принимает все необходимые меры для предупреждения и недопущения коррупционных рисков. В настоящий момент ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»


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