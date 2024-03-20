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    15:20, 20 Март 2024 | GMT +6

    КТЖ и акимат Туркестанской области подписали меморандум

    пресс-служба КТЖ
    Фото: пресс-служба КТЖ

    Руководство АО «НК «ҚТЖ» и акимата Туркестанской области обсудили вопросы по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы»  

    Инфраструктурный проект по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал реализуется по поручению Главы государства и направлен на развитие транспортного потенциала Казахстана.

    пресс-служба КТЖ
    Фото: пресс-служба КТЖ

    Кроме того, проект будет способствовать социально-экономическому развитию Туркестанской области, стимулированию малого и среднего бизнеса региона. При строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. Будет создано 3 400 рабочих мест в период строительства и более 500 рабочих мест во время эксплуатации.

    Отмечено, что мероприятия по реализации проекта идут по плану. В настоящее время проектировщиком завершены топогеодезические, гидрологические и археологические работы. Проводятся необходмые процедуры по резервированию земельных участков под строительство и разработку карьеров для отсыпки земляного полотна.

    Стороны подчеркнули важность своевременного исполнения всех необходимых мер для осуществления проекта. Аким области Дархан Сатыбалды заверил, что будет оказано полное содействие в реализации инфраструктурного проекта ҚТЖ в Туркестанской области.

    Итоги совещания закреплены подписанием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и акиматом Туркестанской области.

    На сегодня КТЖ реализует 4 инфраструктурных проекта по строительству новых железнодорожных линий общей протяженностью 1334 км.

    Теги:
    Инфраструктурные проекты. Дороги. Регионы Казахстана КТЖ Железная дорога
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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