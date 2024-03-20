КТЖ и акимат Туркестанской области подписали меморандум

Руководство АО «НК «ҚТЖ» и акимата Туркестанской области обсудили вопросы по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Инфраструктурный проект по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал реализуется по поручению Главы государства и направлен на развитие транспортного потенциала Казахстана.

Фото: пресс-служба КТЖ

Кроме того, проект будет способствовать социально-экономическому развитию Туркестанской области, стимулированию малого и среднего бизнеса региона. При строительстве железной дороги планируется использовать материалы местных производителей. Будет создано 3 400 рабочих мест в период строительства и более 500 рабочих мест во время эксплуатации.

Отмечено, что мероприятия по реализации проекта идут по плану. В настоящее время проектировщиком завершены топогеодезические, гидрологические и археологические работы. Проводятся необходмые процедуры по резервированию земельных участков под строительство и разработку карьеров для отсыпки земляного полотна.

Стороны подчеркнули важность своевременного исполнения всех необходимых мер для осуществления проекта. Аким области Дархан Сатыбалды заверил, что будет оказано полное содействие в реализации инфраструктурного проекта ҚТЖ в Туркестанской области.

Итоги совещания закреплены подписанием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и акиматом Туркестанской области.

На сегодня КТЖ реализует 4 инфраструктурных проекта по строительству новых железнодорожных линий общей протяженностью 1334 км.