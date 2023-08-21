«КТЖ-Грузовые перевозки» скрыло сход локомотива в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Западно-Казахстанской транспортной прокуратурой выявлены факты укрытия от учета 4 случаев нарушения безопасности движения (в том числе схода локомотива), произошедших в период с 2020 по 2023 годы на магистральной железнодорожной сети, которые надлежащим образом не расследовались, передает МИА «Казинформ».

По данному факту прокуратурой в адрес ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» было внесено представление об устранении нарушений законности, причин и условий, способствующих их совершению, а также принятии мер по привлечению виновных лиц к ответственности.

«Вместо исправления подобной ситуации и недопущения их впредь и.о. генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кокрекбаев М.К. решил отписаться письмом, не отвечающим требованиям ст.36 Конституционного закона «О прокуратуре».

А именно, Кокрекбаев М.К. не принял меры по представлению прокурора: сход локомотива не классифицировали как «событие», 3 случая срабатывания специальных сигналов подвижного состава (падение на железнодорожный путь, волочение деталей подвижного состава) также не приняты на учет, как нарушение безопасности движения и не классифицированы как «инцидент», - сообщили в Западно-Казахстанской транспортной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что указанное явилось основанием для возбуждения транспортным прокурором дела об административном правонарушении по статье «Непринятие мер по представлению прокурора».

В итоге, суд признал Кокрекбаева М.К. виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и наложил административный штраф.

Постановление суда вступило в законную силу.