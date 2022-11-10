ҚТЖ демонстрирует положительную динамику грузовых перевозок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погрузка за 10 месяцев 2022 года на сети АО «НК «ҚТЖ» показывает положительную динамику. Этот показатель выполнен на 100% к прошлому году и составил 212 млн тонн груза. По республике доставлен 141 млн тонн груза, что на 3,4 млн тонн больше прошлого года, на экспорт – 70,7 млн тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Одним из приоритетных направлений для экспорта и импорта продукции остается КНР. За 10 месяцев объем грузоперевозок на границе Китая с Казахстаном вырос на 12%. Через железнодорожные переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос перевезено 19,4 млн тонн груза. Транзит из КНР вырос на 16%, экспорт казахстанских товаров - на 12%.

Ускоренными темпами растут контейнерные перевозки. За последние шесть лет (с 2016 по 2021 годы) контейнерный транзит через территорию Казахстана увеличился в 4,3 раза - с 245 тысяч ДФЭ до 1 млн 66 тысяч ДФЭ. За 10 месяцев в 6 раз выросла перевозка зерна в контейнерах. Осуществляется перевозка в контейнерах каменного угля, нефтяного кокса, чугуна и комбикормов, ранее эти грузы не возились в такой таре.

Основным драйвером роста погрузки является каменный уголь, которого было погружено свыше 88,7 млн тонн, рост к прошлому году на 2,8 млн тонн. В том числе внутри республики перевезено 61,3 млн тонн, что на 1,1 млн выше уровня прошлого года.

Экспортные отправки твердого топлива выросли на 1,7 млн тонн, до 27,5 млн тонн. Зерна перевезено 7,7 млн тонн, что выше прошлого года на 408 тысяч тонн, из них на экспорт – 6 млн тонн (+554 тысячи тонн).

Выросла погрузка нефтяных грузов на 975 тысяч тонн (до 15,4 млн тонн), химических удобрений на 94 тысячи тонн (до 3,3 млн тонн), цветной руды на 246 тысяч тонн (до 18,7 млн тонн), строительных грузов на 247 тысяч тонн (до 13,6 млн тонн)

С начала года эксплуатационный грузооборот составил около 210 млрд тонно-км, превысив уровень прошлого года на 6%. При этом, грузооборот в 2021 году достиг 239 млрд тонно –км и стал историческим максимумом за все годы независимости РК.

Фото: railways.kz