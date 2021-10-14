ҚТЖ: чем привлекателен ранний выход на пенсию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство людей с нетерпением ждут выхода на пенсию после десятилетий упорного труда. Пенсионеры могут позволить себе расслабиться, у них есть время для того, чтобы заняться своими увлечениями и хобби, которые делают их жизнь насыщеннее. Поэтому, учитывая, насколько непростой труд у железнодорожников, многие с радостью восприняли известие о том, что в АО «НК «ҚТЖ» с 2020 года действует Программа раннего выхода на пенсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

Возможность уйти раньше на заслуженный отдых получили работники АО «НК «Қазақстан темір жолы» предпенсионного возраста, должность которых сокращена или оптимизирована, а дальнейшее трудоустройство невозможно по трем причинам: состояние здоровья, отсутствие подходящей вакансии, недостаточная квалификация.

При этом, высвобождаемый работник, которому до достижения пенсионного возраста осталось 6 и менее лет, получает компенсацию от 1 до 4 окладов и ежемесячное пособие до 200 тысяч тенге в зависимости от стажа работы в отрасли и количества оставшихся месяцев до пенсии. Таких работников Компания ставит на учет как пенсионеров ҚТЖ, что дает возможность воспользоваться социальными льготами, предоставляемыми Коллективным договором для пенсионеров.

По словам директора департамента управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ» Сауле Истлеевой, программа раннего выхода на пенсию нашла большой отклик среди железнодорожников.

«Прежде всего, хотелось бы отметить, что Программа раннего выхода на пенсию является одной из программ, помогающих трансформировать бизнес. Внедряются новые технологии, оптимизируются процессы, которые дают возможность пересмотреть и человеческие ресурсы. Для высвобождаемой в связи с оптимизацией и цифровизацией технологических процессов молодежи и работников среднего возраста, мы проводим переподготовку и ротируем на разные должности. Они в силу своего возраста готовы переехать в другой регион, попробовать себя в других подразделениях. В ысвобождаемым работникам предпенсионного возраста мы предлагаем такие же условия, но если есть объективные причины, состояние здоровья, отсутствие подходящей вакансии, недостаточная квалификация, то альтернативой становится данная программа», - говорит Сауле Истлеева.

Дело в том, что проекты трансформации бизнеса показали - компания должна идти в ногу со временем и совершенствоваться. Железная дорога, как ведущая отрасль, идет по пути внедрения новых подходов и технологий при этом, не забывая о самой главной своей ценности – людях. Они должны пройти данный этап с пониманием необходимости изменений и с наибольшим комфортом.

Одним из примеров успешной трансформации бизнеса без массовых сокращений работников стал проект «Внедрение мобильных диагностических комплексов (МДК)».

В компании для обеспечения безопасности движения регулярно проводится диагностика пути на предмет всевозможных повреждений. До недавнего времени использовалась технология еще советских времен, когда операторы дефектоскопных тележек ежедневно проходили путь в 7 км, а МДК проходит в день 400 км. В итоге - растет эффективность производства, обеспечивается безопасность движения поездов, а пассажиры и грузы прибывают в пункт своего назначения вовремя.

«Всего было оптимизировано 580 операторов дефектоскопных тележек в 3 этапа с 2019 по 2020 годы, из них 335 трудоустроены на другие вакансии в ҚТЖ, некоторые работники решили пойти под сокращение и получить компенсацию, а работники предпенсионного возраста по желанию воспользовались программой добровольного раннего выхода на пенсию», - поделилась Сауле Машуровна.

Сами работники с энтузиазмом рассказывают об этой прогамме.

«Я 45 лет проработал на железной дороге, из них 42 года на одном месте. Был оператором дефектоскопной тележки в ПЧ-Кандагаш. Это большой, тяжелый труд, в последнее время все время болели ноги. Поэтому я очень обрадовался, когда предоставилась такая возможность и с удовольствием вышел раньше на пенсию. Большое спасибо руководству компании, что так хорошо заботятся о работниках. Сейчас я получаю выплаты от компании и уже полгода как нахожусь дома, не работаю. Моя семья и я сам очень довольны», - рассказал Андрей Нуркебаев.

«Благодаря внедрению этой программы я на полтора года раньше вышел на пенсию и очень рад этому! Все выплаты получаю согласно договору, на жизнь хватает. Сейчас отдыхаю, занимаюсь любымыми хобби, много провожу времени с семьей. Например, все лето с супругой отдыхали на озере, загорали, а сейчас по лесу много гуляем. Думаю, что это очень полезная программа для железнодорожников, ведь наш труд тяжелый, сложный. Я более 40 лет проработал на железной дороге, был оператором дефектоскопной тележки в ПЧ-Кокшетау, а сейчас с удовольствием отдыхаю», - поделился Михаил Пономарев.

Помимо операторов дефектоскопных тележек аналогичная работа была проведена с работниками почтовой корреспонденции, водителями автотранспорта и другими.

«В целом, порядка 900 работников АО «НК «ҚТЖ» вышли на пенсию до достижения пенсионного возраста с начала запуска программы, что является показателем востребованности программы», - резюмировала Сауле Истлеева.

Как отмечают в компании, программа предусматривает индивидуальный подход к каждому работнику, а также исключает нарушения их законных прав за счет специально созданной комиссии с привлечением представителей работников (профсоюза).

«Хочу подчеркнуть, что ҚТЖ социально-ответственная компания, поэтому если у работника есть большое желание оставаться в компании, то мы делаем все возможное, чтобы трудоустроить его на другую должность. Для этого запущены курсы переподготовки, где дается возможность получить другую профессию. То есть работник может выбрать как минимум три варианта – выход по «Программе добровольного раннего выхода на пенсию», переподготовку и высвобождение с выплатой компенсации», - делится Сауле Истлеева.