Кто зарабатывает на суррогатных матерях из Казахстана — специальный репортаж

Мировой рынок суррогатного материнства сегодня оценивается почти в 15 миллиардов долларов и, по прогнозам ООН, может вырасти до 100 миллиардов к 2033 году.

Однако за этими цифрами скрывается другая реальность. Часто сами суррогатные матери получают лишь небольшую часть общего вознаграждения, в то время как основная доля выплат достается посредникам и агентствам. По данным ООН, женщины получают всего от 10 до 27,5% от изначально заявленной суммы. В отдельных случаях женщин используют в качестве суррогатных матерей с последующим извлечением из их детей биоматериалов для так называемой «черной трансплантологии».

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Гульдары Нурумовой, в Казахстане на сегодняшний день не ведется отдельный учет программ суррогатного материнства с участием иностранных граждан.

— Сегодня никто не может назвать точное количество. Ориентировочно это несколько сотен, — отметила она.

Как обстоят дела в Казахстане: реальные истории

Комитет Национальной Безопасности Казахстана вскрыл транснациональную сеть незаконного суррогатного материнства, в которой оказались задействованы и граждане республики. По данным следствия, через посредников к участию в схеме привлекли четырех женщин, которым подсадили эмбрионы в одной из стран Юго-Восточной Азии. При этом процедура проводилась без официальных договоров и необходимых юридических гарантий.

После рождения детей иностранцы попытались вывезти детей из страны, однако были задержаны. В результате трое детей были переданы биологическим родителям. Еще одного ребенка женщина, которая его родила, отказывается передавать иностранцам и требует полного и объективного расследования произошедшего.

По словам юриста Саиды Таукелевой, возникает риск использования Казахстана как площадки для трансграничных программ. Риски, как отметила эксперт, в дальнейшем могут провоцировать возникновение юридических споров и ряда нарушений прав детей.

— В конце 2025 года в аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза новорожденных детей, рожденных с использованием суррогатных мам, но по документам, оформленным с нарушением нашего действующего законодательства. Сейчас по этому вопросу ведется досудебная стадия и проводится необходимое следственное расследование, — рассказала юрист.

И это не единичный случай незаконного использования суррогатного материнства.

К примеру, прошлым летом в Алматы возбудили уголовное дело по заявлению двух женщин. Через посредников они согласились вынашивать детей для иностранных пар, поверив в гарантии и честные условия. Однако вместо защиты и оговоренного вознаграждения женщины столкнулись с тяжелыми последствиями и были вынуждены обращаться в правоохранительные органы.

— Бывают случаи, когда суррогатное материнство коммерциализируется и выходит за рамки закона. Иногда женщины, испытывающие финансовые трудности, особенно из социально уязвимых слоев населения, соглашаются стать суррогатными матерями, — рассказывает депутат Мажилиса Парламента РК Гульдара Нурумова.

В погоне за высокими выплатами: почему женщины выбирают нелегальный путь

Гонорар в семь миллионов тенге и ежемесячная оплата в 300 тысяч тенге — такие объявления и видео в TikTok привлекают казахстанок, которые добровольно соглашаются на участие в незаконных схемах суррогатного материнства. Рекрутеры распространяют подобные предложения в разных городах страны.

Иностранные посредники предлагают еще более высокие суммы. Например, в Грузии женщине готовы заплатить 27 тысяч долларов за участие в программе суррогатного материнства.

Однако за громкими обещаниями крупных выплат часто скрываются циничный расчет, давление и серьезные риски, которые угрожают здоровью и жизни женщин. В погоне за деньгами казахстанки рискуют оказаться в полностью юридически незащищенной ситуации.

— Женщины, которые к нам обращаются, которые желают по своей воле быть суррогатными мамами, хотят, в первую очередь, решить свои материальные вопросы. Ну и во-вторых, оказывают содействие, помощь семье, которая не может самостоятельно родить по тем или иным причинам, — пояснил директор агентства суррогатного материнства и донорства Тлеукабыл Байгужин.

Показательной историей стала ситуация с казахстанкой, которую отправили в одну из стран Юго-Восточной Азии для процедуры переноса эмбриона. После этого женщина вернулась в Алматы, где провела всю беременность. По ее словам, она и другие суррогатные матери жили в одном доме, который для них арендовали организаторы. При этом многие из женщин не имели официальных контрактов. После родов, как утверждала женщина, обещанные выплаты они так и не получили. Более того, им выставили счета за различные расходы.

По словам оперуполномоченного департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Амиржана Агелеуова, по данному факту правоохранительными органами проводится досудебное расследование. Также, как он отметил, проверяется законность оформления документов, осуществляется взаимодействие с Министерством здравоохранения РК и органами регистрации актов гражданского состояния.

— Как правило, речь идет о посреднических схемах, когда через интернет-ресурсы и социальные сети ведется поиск суррогатных матерей, а также предлагаются услуги по организации медицинских процедур и оформлению документов. В отдельных случаях используются фиктивные договоры либо иные незаконные способы оформления документов, — добавил он.

В одной из историй у плода выявили синдром Дауна. После этого посредники отказались выплачивать вознаграждение, переложив ответственность за диагноз на женщину. В итоге обещанные «высокие» гонорары обернулись отсутствием гарантий, юридической незащищенностью и уголовным разбирательством.

Как подчеркнула официальный представитель алматинского департамента полиции Салтанат Азирбек, по данному факту следственным департаментом города Алматы расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

— В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности. Иная информация по уголовному делу в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, — подчеркнула она.

Какие изменения необходимы в законах

По словам юриста Саиды Сулейменовой, иностранные граждане часто обращаются к суррогатному материнству в Казахстане, поскольку стоимость процедур здесь значительно ниже.

— К сожалению, существует тенденция, когда дети, если иностранное государство не признает суррогатное материнство, остаются на произвол судьбы, — отметила она.

На фоне этих рисков депутаты предлагают ужесточить законодательство. Речь идет о разработке комплексного закона, который детально урегулирует права и обязанности всех сторон. Планируется усилить контроль за деятельностью агентств, создать открытые реестры лицензированных клиник и внедрить цифровой учет нотариальных договоров. Сейчас подготовлены поправки в Кодекс «О браке и семье» и в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Изменения предусматривают предоставление услуг суррогатного материнства исключительно гражданам Казахстана, а также ограничение участия одной женщины в программе не более трех раз. Цель одна — пресечь попытки криминализации и вернуть прозрачность в сфере, где жизнь и права детей и родителей должны быть на первом месте.

— Эксперты и называют нашу нормативно-правовую базу такой мягкой, и эти вопросы возникают. На сегодняшний день подбором и сопровождением суррогатных матерей занимаются многочисленные агентства, которые находятся и в нашей стране, и в иностранных государствах. Регулировать и контролировать их практически невозможно, так как они не являются медицинской организацией, и их не может контролировать уполномоченный орган, например, в лице Министерства здравоохранения. Так они выпадают из поля зрения, — сказала Гульдара Нурумова.

Медицинское сообщество также поддерживает идею ужесточения контроля и наведения порядка в сфере суррогатного материнства. Вместе с тем специалисты считают, что полный запрет процедуры лишь усугубит ситуацию. По их мнению, вместо радикальных мер необходимы четкие правила, прозрачные договоры и эффективный государственный надзор, чтобы защищать права как женщин, так и будущих детей.

— Мы также говорим о безопасности суррогатной матери. Находясь в нашей стране, она, как гражданка Казахстана, имеет права и обязанности. Например, ведутся разговоры о том, что планируют закрыть это направление. На мой взгляд, это совершенно неверное решение. Сама технология никуда не исчезнет, и нашим гражданам ничего не останется, как обращаться в другие страны для ее использования, — подчеркнул врач-репродуктолог Ислам Ергалиев.

По его словам, в любой сфере, будь то медицина или нет, существуют специалисты, которые могут дискредитировать всю систему. И страдать от этого будут только собственные граждане. Повторюсь, это большая возможность родить собственного ребенка.

— У нас технологии на очень высоком уровне. И сегодня мы показываем свою результативность, эффективность очень высокую. Практически даже опережаем некоторые европейские страны. Сегодня Казахстан подает свои сведения в европейский регистр, и мы там стоим на шестой и седьмой строчке по эффективности. И у нас есть все технологии, — считает вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Алмагуль Ахметова.

В мире подход к суррогатному материнству разный. В России оно разрешено только для граждан и при использовании клеток обоих родителей, тогда как в Китае коммерческое суррогатное материнство полностью запрещено, а альтруистическое остается вне регулирования.

В Кыргызстане ситуация более либеральная: программы доступны как для граждан, так и для иностранцев. В Грузии коммерческое суррогатное материнство легализовано и регулируется законом.

В Канаде, Австралии, Великобритании и Индии иностранцам разрешено только альтруистическое суррогатное материнство, при этом с 2015 года в Индии участие иностранцев полностью запрещено. Наиболее строгие правила действуют в Италии: любые программы, включая зарубежные, запрещены, а нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы.