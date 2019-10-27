Кто занимается расследованием дела ЛРТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан прокомментировали ход расследования по делу о строительстве системы линейно-рельсового транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно расследования в отношении проекта ЛРТ, по данному вопросу Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и Антикоррупционной службой проводятся соответствующие мероприятия», - сообщили в пресс-службе управления в ответ на письменный запрос редакции.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT».

«Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, но это было запланированное бегство – понятно, не замечая других, в частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение, их подписи наверняка есть», - сказал Глава государства на расширенном совещании по благоустройству столицы.

В июле текущего года Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

Ранее в столичном акимате поделились планами по запуску LRT и подробностями касательно строительства системы линейно-рельсового транспорта, а также прогнозами касательно ее востребованности.

Ожидается, что ввод ЛРТ в эксплуатацию даст ряд преимуществ жителям столицы.