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Кто занимается расследованием дела ЛРТ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан прокомментировали ход расследования по делу о строительстве системы линейно-рельсового транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Касательно расследования в отношении проекта ЛРТ, по данному вопросу Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и Антикоррупционной службой проводятся соответствующие мероприятия», - сообщили в пресс-службе управления в ответ на письменный запрос редакции.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT».
«Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, но это было запланированное бегство – понятно, не замечая других, в частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение, их подписи наверняка есть», - сказал Глава государства на расширенном совещании по благоустройству столицы.
В июле текущего года Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.
Ранее в столичном акимате поделились планами по запуску LRT и подробностями касательно строительства системы линейно-рельсового транспорта, а также прогнозами касательно ее востребованности.
Ожидается, что ввод ЛРТ в эксплуатацию даст ряд преимуществ жителям столицы.
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