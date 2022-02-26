Кто загрязняет атмосферу в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Кто загрязняет атмосферу в Атырауской области сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфукар Жолдасов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году зафиксировано 238 случаев высокого и 4 случая экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом. Это больше, чем было в 2020 году - 161 и 2. Из них 46% приходится на завод установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и другие объекты компании NCOC в Макатском районе. 38% приходится на поля испарения «Тухлая балка», куда сбрасываются отходы города и АНПЗ. В рамках Дорожной карты в настоящее время проводятся работы по рекультивации испарительных площадок «Тухлая балка». И ещё 16% приходится на поля испарения «Квадрат», куда идут городские отходы. Здесь разрабатывается ПСД реконструкции канализационно-очистных сооружений в правой части Атырау. Мощность 31 тысяча м3 в сутки. Определен подрядчик - ТОО «Құрылыс Эксперт Проект».

По фактам высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом департаментом проведено 5 внеплановых проверок (ТОО «АНПЗ»-2, NCOC-2, АО «КазТрансОйл»-1), по результатам которых на объектах компании NCOC установлен факт наличия сероводорода в составе сточной воды. В настоящее время идут судебные разбирательства», - сообщил Зулфукар Жолдасов.

Ранее находящийся в Атырауской области министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что ТОО «Тенгизшевройл» является одним из основных загрязнителей атмосферы не только в регионе, но и в республике.