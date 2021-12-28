Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова озвучила итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года - определены 50 кандидатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание вопросам совершенствования государственного аппарата и создания условий для самореализации нового поколения.

Председатель АДГС РК Анар Жаилганова отметила, что данный резерв придает положительный импульс для привлечения молодых специалистов на государственную службу, целью которого является создание социального лифта для подготовленных и мотивированных молодых людей.

По итогам заседания Национальной комиссии 50 кандидатов зачислены в Президентский молодежный кадровый резерв. Всего поступило 8638 заявок на участие в отборе.

В список резервистов вошли 18 представителей из частного сектора, 13 - квазигосударственного сектора и 19 - государственные служащие. При этом 24 человека (48%) имеют опыт работы на руководящих должностях.

Передовое зарубежное образование имеют 62% кандидатов, 38% - это выпускники казахстанских вузов. Средний возраст победителей отбора составил 30 лет.

Больше всего в резерве представители из городов Нур-Султан, Алматы, Павлодар.

При этом, заявки на участие поступили со всех регионов республики, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщила Председатель АДГС РК Анар Жаилганова, один из кандидатов, зачисленных в резерв, работает в настоящее время в Бельгии, в посольстве Казахстана.

Применение цифровых технологий обеспечило открытость и мобильность отбора, что позволило молодым казахстанцам принять участие вне зависимости от места их нахождения.

Прозрачность проведения отбора в Президентский молодежный кадровый резерв была обеспечена участием представителей общественности, СМИ и гражданского общества.

Полный список прошедших участников будет опубликован на официальном сайте Агентства и сайте pkrezerv.gov.kz 27 декабря т.г.

Особенностью второго отбора в резерв является то, что при разработке портрета будущего резервиста закладывались компетенции, свойственные для трансформационного лидера, руководствующегося, в первую очередь, общественными интересами, а не своими личными карьерными амбициями.

Председатель Агентства Анар Жаилганова особо подчеркнула, что нынешний резерв сформирован исключительно для государственной службы и срок пребывания в нем составит 3 года.

Большинство резервистов имеют опыт работы в ведущих иностранных и частных казахстанских компаниях, представляющие различные сектора экономики.

Анар Жаилганова сообщила, что назначение резервистов на высшие должности государственной службы планируется путем последовательного карьерного роста. Агентством будет осуществляться мониторинг дальнейшего карьерного продвижения резервистов.

Резюмируя свое выступление, Председатель АДГС РК Анар Жаилганова заявила, что о ходе работы с резервистами и их достижениях общественность будет информирована на систематической основе.

Напомним, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв состоял из последовательных этапов, начиная с приема документов кандидатов (с 1 по 30 сентября) и завершился в конце прошлой недели заседанием Национальной комиссии по отбору в ПМКР:

1) прием документов кандидатов с 1 по 30 сентября;

2) оценка способностей работать с текстовой и числовой информацией

со 2 по 9 октября;

3) решение ситуационных задач с 12 по 17 октября;

4) оценка компетенций с 25 октября по 28 ноября;

5) собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии по отбору в Резерв

с 3 по 10 декабря;

6) заседание Национальной комиссии при Президенте.

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 2021 ГОДА