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Кто выступит за сборную Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаде-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз конькобежцев (ISU) направил официальное письмо с подтверждением квот в Национальный Олимпийский комитет страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
По решению ISU команде Казахстана по конькобежному спорту выделено 12 лицензий на пять спортсменов (трое мужчин и две девушки). На главном старте от нашей страны выступят Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.
«Мы приняли участие во всех этапах Кубка мира в этом сезоне. Наши атлеты смогли показать неплохие результаты. В итоге на нашем счету 12 лицензий. Некоторые спортсмены вступят в борьбу на нескольких дистанциях.
Сезоном я в целом доволен, наши атлеты отлично себя проявили на мировых стартах. У нас в копилке несколько рекордов Казахстана, медали этапа Кубка мира и чемпионата четырех континентов. Мы рады, что наши спортсмены смогли преодолеть рубеж необходимых рейтинговых очков. Сейчас продолжаем поддерживать набранную базу и нужную форму на предолимпийских тренировках.
Если говорить о том, кто и в какой дистанции выступит, то в забеге на 1000 метров в борьбу вступят Денис Кузин и Иван Аржаников. Иван также выступит и на короткой дистанции 500 метров. Дмитрий Морозов будет состязаться на 1500 метров и масс-старте.
Среди женщин Надежда Морозова проявит себя в забегах на 1000, 1500, 3000 метров и масс-старте. Екатерина Айдова выступит в соревнованиях на 500, 1000 и 1500 метров.
В данный момент мы готовимся в Нур-Султане. Команда находится в карантинной зоне. Сейчас мир сталкивается с новой волной вируса, очень много новых ограничений, под которые приходится приспосабливаться. И очень важно сохранять бдительность, следить за здоровьем. Важно подойти к Олимпиаде без рисков», - прокомментировал главный тренер команды по конькобежному спорту Дмитрий Бабенко.
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