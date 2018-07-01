Кто выполнил опасные трюки в фильме «Томирис» - откровение каскадера

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Азербайджанские каскадеры рассказали о сьемках исторического фильма «Томирис», в которых они принимали участие, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

«Съемки фильма проходили на высоком уровне. Всего каскадеров было около 75 человек, непосредственно из Азербайджана - пять.

Один из азербайджанских каскадеров исполнял маршала царя Кира, а остальные «бессмертных». Трюки выполняли самые разные - падение с колесницы, завал лошадей, боевые сцены с мечами, разные акробатические падения. Все трюки сложные, в любой момент можно получить травму», - говорит член группы каскадеров «Номад STUNS» из Азербайджана Саин Фарманлы.

Он также отметил, что группа очень рада, что участвовала в съемках казахстанского фильма. Трюк с колесницей в исполнении Турала Халили, когда одна сторона поднимается и из нее падают люди, не сразу получился, но в итоге все остались довольными. Сложно было потому, что персидская колесница очень тяжелая.

По словам каскадера, в ходе съемок были и незапланированные трюки, импровизации.

В основном, азербайджанская группа работала с лошадьми по 10-12 часов, и сложность была в том, что в доспехах было жарко. Каскадер во время съемок как-то оставался под ногами коня, а кто-то застрял между лошадью и колесницей.

Для участия в съемках фильма «Томирис» азербайджанские каскадеры были приглашены руководителем группы «Номад STUNS» Жайдарбеком Кунгужиновым.

С. Фарманлы уже год является официальным членом группы «Номад STUNS», скоро ее пополнят еще список несколько азербайджанских каскадеров.

По словам собеседника, если в мире есть пять сильнейших профессиональных команд каскадеров, то «Номад STUNS» одна из них. Она уже работала со многими звездами мирового уровня, в том числе - с голливудскими, что является свидетельством признания их уровня.