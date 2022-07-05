5 Июля 2022 13:06

Кто возместит ущерб пострадавшим в результате пожара на Алаколе предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сумму ущерба и виновных определит комиссия. Об этом заявил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос будет связан с виновным лицом, которое будет установлено по итогам расследования. То есть, если будет определено виновное лицо, то вся ответственность будет возложена на него. Тут вопрос не в погодных условиях, а в причине пожара. Уже на данный момент акиматом создана комиссия. В ближайшее время будет определен ущерб и виновные лица, если таковые будут иметься», - пояснил в интервью журналистам Дмитрий Титов.

Он также сообщил, куда были переселены отдыхающие в сгоревших пансионатах.

«Те отдыхающие, которые смогли покинуть (зону отдыха), кто был на своих автомобилях – по местам непосредственного проживания, а остальным местная администрация организовала размещение на свободных местах на базах отдыха, либо в близлежащих населенных пунктах», - уточнил Дмитрий Титов.