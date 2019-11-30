Кто вошел в список золотой молодежи Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Дворце молодежи «Жастар» города Костанай состоялось праздничное мероприятие под названием «Елбасы и молодежь независимой страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принял участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. В ходе мероприятия были награждены представители молодежи, вошедшие в Золотую книгу области.

«За годы независимости Елбасы был инициатором многих благих дел, послужил примером того, как нужно добиваться успеха. Закрепил границы нашего государства и создал признанную мировым сообществом, конкурентоспособную страну. Лидер Нации всегда отмечал особую роль молодежи в развитии и становлении нашего государства. Примером этому является и объявление текущего года – Годом молодежи», - отметил в своем выступлении Архимед Мухамбетов.

По словам акима, Год молодежи в регионе отметился большими достижениями. 590 представителей молодежи получили квартиры, 101 из них уже входят в категорию многодетных семей, 65 – являются учителями, 118 – приглашенные на работу в регион медики. Кроме того была проведена большая работа по бесплатному обучению молодежи специальному профессионально-техническому образованию, помощи в открытии своего бизнеса, поддержке стартап-проектов.





В рамках программы «Еңбек» было создано 8 тыс рабочих мест, более 4 тыс молодых специалистов направлено на работу по программе «С дипломом в село», которым для приобретения жилья и в виде подъемных было выделено около 6 млрд тенге.

В ходе мероприятия аким Костанайской области вручил ключи от двухкомнатной квартиры восходящей звезде греко-римской борьбы Темерлану Шадукаеву, который является победителем мирового чемпионата во Франции, чемпионом Азии этого года среди взрослых в Китае, бронзовым призером чемпионата мира в Венгрии. Старшему тренеру области по греко-римской борьбе Серику Байжанову был вручен один миллион тенге.

На праздничном мероприятии были названы имена молодых людей, вошедших в золотую книгу региона. В их числе заместитель директора Аулекольской средней школы им. Ш. Уалиханова Нурымжан Милакатов, который является победителем конкурса в рамках международной научно-практической конференции по современным методам обучения, двухкратный чемпион Азии по пауэрлифтингу Турсынбай Кабыл и другие.