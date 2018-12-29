Кто вошел в список 100 самых красивых женщин 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Независимые критики красоты TC Candler представили список топ-100 самых красивых лиц среди женщин в 2018 году, передает МИА «Казинформ».

Помимо профессиональных моделей, в списке много известных актрис и певиц, есть также спортсменки, дизайнеры и блогеры.

Открывает список 100 красивейших лиц британская актриса Кира Найтли (100-е место), 97-у место за российской фигуристкой Евгенией Медведевой, на 90-м месте американская певица Ариана Гранде.



Телеведущая из Палестины Лина Кишави, у которой, судя по флагам и аннотации к фото, российские и казахстанские корни, на 80-м месте.



Британская актриса Кейт Бекинсейл (самое красивое лицо 2007 года) на 76 месте, турецкая актриса Эльчин Сангу на 74 месте, американская певица и актриса Селена Гомес на 69 месте, на 62 месте французская актриса Марион Котийяр (самое красивое лицо 2013 года), индийская актриса Дипика Падуконе на 61 месте, шведская и голливудская актриса Алисия Викандер на 59 месте, американская актриса Натали Портман на 57 месте (самое красивое лицо 2008 года), турецкая актриса Озгю Кая на 51 месте, индийская актриса, Мисс мира 2000 Приянка Чопра на 47 месте.

Сразу три британские актрисы, снявшиеся в сериале «Игра престолов» вошли в список 100 красивых лиц - это Натали Эммануэль (на 42 месте), Эмилия Кларк на 37 месте (самое красивое лицо 2012 года), Софи Тернер на 32 месте.

Британская актриса, звезда саги «Гарри Поттер» Эмма Уотсон на 19 месте (самое красивое лицо 2011 года). Китайская актриса и модель уйгурского происхождения Дильбара Дильмурат на 16 месте, турецкая актриса Ханде Эрчел на 7 месте, актриса и певица из южной Кореи Нана (Им Джин Ах) на 6 месте (самое красивое лицо 2014-2015 годов).

Прошлогодняя победительница - филиппино-американская актриса Лиза Соберано на 4 месте, на 2 месте тайванская модель и актриса Тзую. На первом месте списка 17-летняя французская фотомодель и актриса Тилан Блондо.

Номинированная на конкурс казахстанская модель Айя Шалкар не вошла в список 100 красивейших лиц.

