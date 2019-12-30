Кто вошел в Президентский молодежный кадровый резерв от Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау аким области Махамбет Досмухамбетов напутствовал вошедших в Президентский молодежный кадровый резерв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 300 молодых профессионалов, вошедших в кадровый резерв, пятеро – представители Атырауской области, это наша гордость. Ваши достижения, надеюсь, станут примером для молодежи. Это очень важно – привлекать на важные государственные позиции молодые кадры»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона, поздравив победителей, вручил им благодарственные письма. В число 300 резервистов вошли руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Расул Медетов, старший аналитик ТОО «Тенгизшевройл» Махмуд Сейлханов, заместитель директора департамента АО «Эмбамунайгаз» Гибрат Ауганов, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области Айдар Нуралиев, директор департамента ТОО «АНПЗ» Тимур Мендебаев.





Отметим, формирование Президентского молодежного кадрового резерва является одной из важных инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

На сегодня завершен отбор в Президентский кадровый резерв. Национальная комиссия на своем заседании рассмотрела кандидатов, рекомендованных экспертной комиссией, и отобрала 300 молодых профессионалов. Они в ближайшей и среднесрочной перспективе будут направляться на ответственные участки в системе государственного управления.





Всего заявки подавали более 13 тыс. человек. Передовое зарубежное образование имеют 57% кандидатов, 43% – выпускники казахстанских вузов. Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики.



