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Кто вошел в новый состав совета директоров Банка Развития Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Апреля 2021, 13:56
Кто вошел в новый состав совета директоров Банка Развития Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне состоялось очное заседание членов совета директоров Банка Развития Казахстана , которое прошло в новом составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

БРК - дочерняя структура Холдинга «Байтерек», с 12 марта текущего года определен состав совета директоров Банка из 7 человек, со сроком полномочий на 3 года.

В состав совета директоров Банка вошел Гани Узбеков, сменивший Антонио Сомма в качестве независимого директора. Гани Узбеков имеет более чем 20-летний опыт в сфере финансов и международного развития. Таким образом состав директоров Совета директоров БРК определен в следующем составе:

1) Арифханов Айдар Абдразахович в качестве представителя единственного акционера;

2) Карагойшин Рустам Тимурович в качестве представителя единственного акционера;

3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы в качестве представителя единственного акционера;

4) Марсия Элизабет Кристиан Фавале в качестве независимого директора;

5) Сайденов Анвар Галимуллаевич в качестве независимого директора;

6) Узбеков Гани Нурмаханбетовича в качестве независимого директора;

7) Саркулов Абай Серикович – председатель правления акционерного общества БРК.

«Заседание Совета директоров в обновленном составе прошло эффективно, мы смогли детально рассмотреть и обсудить все вопросы, находившиеся на повестке дня. Убежден, что с приходом Гани Узбекова в команду БРК, нам удастся повысить планку в содействии крупному отечественному бизнесу», - отметил глава БРК Абай Саркулов.


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