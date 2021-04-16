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    13:09, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Кто вошел в экспертный совет Государственного центра поддержки национального кино

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд известных специалистов вошли в состав Совета по отбору фильмов, поступающих на экспертизу в Государственный центр поддержки национального кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 113 «О создании Государственного центра поддержки национального кино», в целях выработки предложений по продвижению и признанию фильмов отечественного производства создан Экспертный совет при Государственном центре поддержки национального кино», - говорится в официальном ответе Министерства культуры и спорта РК на запрос редакции.

    Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день министерством в целях актуализации состава экспертного совета внесен новый проект постановления «О внесении изменения в Постановление Правительства о создании Государственного центра поддержки национального кино».

    «Отметим, что в данном составе есть такие специалисты, как Смагул Елубаев, Тунгышбай Жаманкулов, Досхан Жолжаксынов, Талгат Теменов, Сатыбалды Нарымбетов, Рустем Абдрашев и другие», - говорится в ответе.


    Теги:
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