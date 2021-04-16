Кто вошел в экспертный совет Государственного центра поддержки национального кино

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд известных специалистов вошли в состав Совета по отбору фильмов, поступающих на экспертизу в Государственный центр поддержки национального кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 113 «О создании Государственного центра поддержки национального кино», в целях выработки предложений по продвижению и признанию фильмов отечественного производства создан Экспертный совет при Государственном центре поддержки национального кино», - говорится в официальном ответе Министерства культуры и спорта РК на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день министерством в целях актуализации состава экспертного совета внесен новый проект постановления «О внесении изменения в Постановление Правительства о создании Государственного центра поддержки национального кино».

«Отметим, что в данном составе есть такие специалисты, как Смагул Елубаев, Тунгышбай Жаманкулов, Досхан Жолжаксынов, Талгат Теменов, Сатыбалды Нарымбетов, Рустем Абдрашев и другие», - говорится в ответе.