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Кто виноват в очереди на канатную дорогу в «Кок-Тобе»

23 Июля 2018 16:21 281
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Кто виноват в очереди на канатную дорогу в «Кок-Тобе»

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В администрации парка «Кок-Тобе» рассказали, что послужило причиной большой очереди на канатную дорогу, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Один из посетителей «Кок-Тобе» разместил в Instagram видео, на котором видно, как большая очередь людей ругается из-за мест в кабинке канатной дороги.

«Действительно, очередь была. Но это обычная рабочая обстановка в выходные, когда идет большой поток людей. Здесь проблема не с нашей стороны, а со стороны населения. Одна кабинка вмещает в себя 8 пассажиров, и когда наши посетители добираются до канатной дороги на автобусе, интервал между которыми 3 минуты, они считают, что в кабинке должны ехать только они.

Например, семья из трех человек или компания из пяти не хотят оставшиеся места делить с другими посетителями. Хотя каждый пассажир платит за одно место. Это тоже общественный транспорт. В результате из-за таких понятий населения люди скапливаются у входа», - говорит администратор Галия Калилаева.

Также она отметила, что «канатка» справлялась с большим количеством туристов.

«Сейчас в обществе стало модно сразу все снимать на камеру и выкладывать в Instagram, но это только часть информации. Почему они не показали тот фрагмент, где и сами виноваты», - добавила Г. Калилаева.

Автор видеоролика задается вопросом, что будет делать руководство парка, если в Алматы приедет большое количество туристов.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Асель Асанова

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