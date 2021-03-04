Кто входит в группу с высоким риском заболевания туберкулезом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2020 года в городе Нур-Султане заболеваемость туберкулезом снизилась на 23%. Об этом сообщила директор городского центра фтизиопульмонологии Анна Цепке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения в октябре 2020 года выражена серьезная озабоченность в отношении своевременной и ранней диагностики такого серьезного инфекционного заболевания, как туберкулез, в период пандемии СOVID-19. В период пандемии были ограничения по проведению профилактических осмотров, обследования на туберкулез. Обобщив эти данные более 200 стран мира, ВОЗ констатировала, что в некоторых странах до 25-30% и более отмечается снижение заболеваемости», - сказала спикер.

По итогам 2020 года в городе Нур-Султане заболеваемость туберкулезом снизилась на 23%. Если в 2019 году был зарегистрирован 491 случай туберкулеза, в 2020 году – 393 случая. В самый пик пандемии 2020 года отмечалось уменьшение на 20%, а по итогам 2020 года на 6% снизилось количество пациентов, которые прошли обследование по поводу туберкулеза. В связи с этим, по словам Анны Цепке, в городе предприняты меры по повышению эффективности проводимых противотуберкулезных мероприятий с учетом условий, определенных пандемией COVID-19.

Как отметила директор центра фтизиопульмонологии, мероприятия по выявлению туберкулеза особенно сфокусированы на группах населения с высоким риском заболевания туберкулезом: лица, контактные с больным туберкулезом, лица, состоящие на диспансерном учете с хроническими обструктивными заболеваниями легких, сахарным диабетом, алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ/СПИД и получающие иммуносупрессивную терапию, лица, ранее перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких, лица, освободившиеся из мест заключения.

«Для обеспечения максимального, целевого охвата профилактическим обследованием на туберкулез этой группы лиц очень важно, чтобы не только медицинские организации, но и гражданское общество объединило свои усилия», - обратилась директор городского центра фтизиопульмонологии Анна Цепке.