Кто в Казахстане с 2024 года сможет выйти на пенсию раньше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане принято решение о снижении пенсионного возраста гражданам, работающим во вредных условиях труда. В настоящее время продолжаются работы по определению основных условий и параметров выхода на пенсию раньше, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Заместитель Премьер-Министра - министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова пояснила, что рабочая группа уже пришла к консенсусу.

Премьер-министр озвучил первые параметры по снижению пенсионного возраста для шахтеров: 55 лет, не менее 7 лет стажа, перечисление обязательных пенсионных взносов. Сейчас работы подходят к завершению, рассматриваются возможности по государственному бюджетированию, получению обязательных профессиональных пенсионных взносов, которые с 2015 года перечисляются в ЕНПФ и в страховые компании.

«По этому вопросу хотела чуть позже с вами встретиться и рассказать от начала до конца, как это будет проходить. Урывки не всегда будут понятны, особенно тем, кто ожидает. Поэтому прошу встретиться и мы покажем, сколько у нас работают во вредных условиях труда. Это же не только шахтеры, это и металлурги, из других сфер, например, здравоохранения, рентгенологи, те, кто работают на МРТ, которые ежедневно облучаются при оказании услуг. Поэтому я бы хотела вас на эту тему чуть позже пригласить, чтобы вы могли довести до людей», - сказала Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что рассматривается возможность внедрить новшества с 2024 года.