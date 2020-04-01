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Кто в Казахстане получит отсрочку по оплате кредитов

Автор:  
Серик Сабеков
1 Апреля 2020, 18:02
Кто в Казахстане получит отсрочку по оплате кредитов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах поддержки социально уязвимым слоям населения в связи с режимом ЧП, рассказал на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вступило в силу постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Очень много запросов по этой теме. В частности, физическим лицам предоставлена отсрочка по договорам банковского займа и микрокредитования на три месяца, при этом штрафы и пени начисляться не будут без проведения каких-либо проверок и предоставления заявления», - сказал Даурен Абаев.

Данная отсрочка, как отметил министр, будет предоставляться социально уязвимым слоям населения - получателям соцпомощи, официально зарегистрированным безработным.

«Аналогичными мерами поддержки будут охвачены и предприниматели, чье финансовое состояние ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения», - добавил Даурен Абаев.


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