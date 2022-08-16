қз
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
Политика
Выборы
Президент
Послание Президента РК
Правительство
Парламент
Закон и право
Правоохранительные органы
Интеграция и партнерство
Выступления Президента Республики Казахстан
Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика
ЕАЭС
Евросоюз
МАГАТЭ
Международные отношения
Новый Казахстан
ОБСЕ
ООН
Референдум
Реформы Токаева
Тюркский мир
ШОС
ЮНЕСКО
Ядерное оружие
Январские события
Заседание Правительства с участием Президента РК
Экономика
Нефть/газ
Сельское хозяйство
Экономика
Транспорт
Финансы
Бизнес
Аудит
Биржи
Бюджет
Всемирный банк
Газификация
Дороги
Инвестпроекты
Криптовалюта
Логистика
мобильные переводы
Налоги
Нацпроекты
Отбасы банк
Промышленность
Сахар
Статистика
Строительство
Технологии
Топливо
Туризм
Утильсбор
Цены и тарифы
Общество
Спорт
Анонс Казинформа
Ассамблея народа Казахстана
История Казахстана
Календарь Казинформа
Культура
Наука и инновации
Общество
СМИ
Религия
Образование
Вакцинация
Демография
долгострои
ДТП
Занятость
Кибербуллинг
Коррупция
Криминал
Марафон добрых дел
мигранты
Молодежь
Педагоги
Пенсия
Соцсети
Трудоустройство
Волонтёрство
Регионы
Нур-Султан
Алматы
Шымкент
Абайская область
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Жетысуская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
Улытауская область
Происшествия
Назначения
Кто в Казахстане получает самую высокую зарплату?
16 Августа 2022 18:08
Поделиться:
Смотрите также
Популярное
БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
Аким Усть-Каменогорска подтянулся на Tartyl Fest
Один из спрыгнувших с поезда в Жамбылской области мальчиков погиб
Два мальчика спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Строительство трассы Атырау – Астрахань проверят Антикор и прокуратура