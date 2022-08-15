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Кто в Казахстане получает самую высокую зарплату
15 Августа 2022 16:28

Кто в Казахстане получает самую высокую зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года, самая высокая зарплата была у руководителя в сфере гражданского строительства – 4,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зарплату в 3,9 млн в прошлом году, по данным Бюро национальной статистики РК, получал главный директор в сфере добычи нефти и газа. Такую же сумму в месяц зарабатывал директор по инвестиционным проектам в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

В Бюро подчеркнули, что размер заработной платы зависит от занимаемой должности, вида экономической деятельности, региона, квалификации, опыта работы и других факторов.

«По результатам исследования 2021 года, менее 0,1 % от общего количества рабочих получали более 3,9 млн тенге. 28,4 % человек получали заработную плату более 275 тыс. тенге», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

Среднее значение номинальной заработной платы по республике во втором квартале 2022 года составило 312 тыс. 11 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24 %, в реальном выражении – 8,9 %.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) во втором квартале 2022 года составило 196 тыс. 728 тенге.


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