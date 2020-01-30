Кто в Казахстане не будет платить налоги

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ежегодная конференция «О налогах простым языком: Налоги 2020» прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей Жамбылской области.

Директор Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев рассказал о режимах налогообложения, НДС, о налоговых каникулах, оптимизации налоговой нагрузки, моратории на проверки бизнеса, трудовых взаимоотношениях, категориях компаний, попавших под налоговую проверку, о праве на использование патента с 2020 года, ЕСП (единый совокупный платеж), ТИС (трехкомпонентка), об использовании кассовых аппаратов и POS-терминалов.

Дмитрий Казанцев рассказал, что зачастую предприниматели спрашивают у него: «Раз уж нас не будут проверять, и мы не будем платить налоги, то, может быть, нам закрыть ИП и работать спокойно?». Нет, так нельзя. Вы по-прежнему будете вести бухучет, сдавать отчеты по налогам, как полагается. Просто вы будете корректировать сумму налогов, которые вы должны оплатить, до нуля. И будет это длиться в течение трех лет», – пояснил спикер.

Особый интерес собравшихся вызвала тема «Кто не будет платить налоги все три года?».

Как пояснил спикер, к первой категории относятся ИП на патенте. Они освобождаются от уплаты 1% налогов, будут платить только пенсионные, социальные отчисления и ОСМС.

«Вторая категория самая обширная – это порядка 700 - 800 тысяч предпринимателей ИП и ТОО, которые работают на упрощенном режиме. Вас освобождают не просто от подоходного налога, но от всех 3%, которые вы оплачиваете, то есть, также вы платите налоги за работников и ИП сам за себя. Третья категория – это фиксированный вычет. Этот режим появился пару лет назад, он чем-то похож на общий режим, но относится к специальным режимам. На вычет можно брать только три основные пункта – это зарплата, затраты на служебные командировки и на приобретение товаров. И четвертая категория - крестьянские и фермерские хозяйства, использующие специальный режим для производства сельхозпродукции».

Отмечается, на сегодняшний день в Жамбылской области зарегистрировано более 69 тысяч субъектов предпринимательства, и мы считаем, что этот мораторий окажет свое положительное влияние на тысячи предпринимателей нашей области».

Напомним, с 1 января 2020 года введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением. Исключение составляют таможенные, встречные, тематические налоговые проверки по определению взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом, недропользователей.