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Кто в Казахстане больше всего влияет на снижение коррупции

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Января 2021, 12:26
Кто в Казахстане больше всего влияет на снижение коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По результатам мониторинга состояния коррупции в Казахстане за 2020 год, 45,6 % опрошенных респондентов сообщили, что государственные органы справляются с задачей по противодействию коррупции при оказании государственных услуг. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Однако, если сравним коррупционный опыт восприятия коррупции, то среди тех органов, где респонденты чаще попадают в коррупционную ситуацию и в тех, где респонденты, не попадают в коррупционную ситуацию, то результаты отличаются. К примеру, по восприятию коррупции наиболее коррумпированными у населения считаются суды, но в реальной практике суды не входят даже в первую десятку», - пояснила эксперт.

Спикер на брифинге также сообщила, что стало предметом неформального решения вопросов.

«Это финансовый расчет. На второе место по итогам 2020 года вышел взаимный обмен услугами. В 2019 году был распространен такой вид расчета, как подарки, цветы, конфеты. Также мы опросили респондентов: «Как они считают, справляются ли государственные органы с задачей по противодействию коррупции при оказании госуслуг?». По сравнению с 2019 годом наблюдается тенденция к росту доверия. 45,6 % сообщили, что скорее справляются», - сказала Ольга Шиян.

Оценивая состояние коррупции в своем населенном пункте, 37, 4 % респондентов среди населения отметили, что в их населенном пункте состояние коррупции скорее снизилось . 15,4 % опрошенных ответили, что скорее возросло.

«Также мы опросили, кто, по мнению респондентов, является субъектом, больше остальных влияющим на снижение коррупции. По мнению респондентов, больше всего эта роль принадлежала Агентству по противодействию коррупции, Президенту, Правительству, партии «Nur Otan» и средствам массовой информации», - заключила эксперт.


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