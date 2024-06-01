В Казахстане, по официальным данным, за период с 1924 по 1954 годы репрессиям подверглись 100 тысяч человек, почти четверть из них были расстреляны. На территории республики действовали печально известные лагеря ГУЛАГ, Степлаг, Карлаг, АЛЖИР, в которых томились заключенные, жены и дети «врагов народа», за годы репрессий сюда было сослано более 5 млн человек. И показательно, что одним из первых законов, принятых в независимом Казахстане 14 апреля 1993 года, стал Закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». О том, как «каток» репрессий 30-х годов прошлого века прошелся по Жамбылской области, рассказала историк, археолог Галия Алимжанова в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

— Галия Жапсарбаевна, расскажите, пожалуйста, сколько жителей региона погибли от массовых репрессий? Какие события здесь происходили?

— На территории Жамбылской области в годы массовых политических репрессий прошлого века необоснованно, фактически без суда и следствия, «тройками», как тогда называли эту наспех придуманную форму отправления правосудия, были осуждены 4 252 жителя региона. К высшей мере наказания из этого числа приговорили 998 человек. Среди них были известные государственные и общественные деятели, духовенство, а также представители творческой и научной интеллигенции, имевшие отношение к нашей области — Турар Рыскулов, Магазы Масанчи.

Турар Рыскулов, выдающийся казахский государственный и политический деятель, участник национально-освободительного восстания народов Центральной Азии, дипломат, интеллигент, борец за права тюркских народов, с 13 до 16 лет учился в нашей области — в русско-казахской школе-интернате Меркенского района. Зрелые годы его жизни прошли на жамбылской земле. Он внес большой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и республик Центральной Азии, Российской Федерации, Монголии. По его инициативе были заложены крупные индустриальные центры Казахстана, начала развиваться нефтегазовая промышленность, построена Туркестанско-Сибирская железная дорога, ставшая крупнейшим объектом первой пятилетки, торжественное ее открытие состоялось весной 1930 года.

В Жамбылской области именем Турара Рыскулова назвали Луговской район, на станции Луговое ему установлен памятник. А в райцентре Мерке Меркенского района имеется посвященный ему музей.

Магазы Масанчи — соратник Турара Рыскулова, Сакена Сейфуллина, Ураза Джандосова, Абдуллы Розыбакиева, государственный деятель Казахстана, участник революционного движения, гражданской войны. В 1919 году в Семиречье Масанчи участвовал в ликвидации белогвардейского мятежа, возглавил красногвардейский мусульманский отряд по борьбе с басмачами и кокандскими сепаратистами. Под его руководством был организован Туркестанский кавалерийский полк, который в августе 1921 года начал переброску пешим ходом из Семиречья в Фергану для борьбы с басмачами.

При непосредственном участии Магазы Масанчи село Каракунуз получило интенсивное развитие. Построили школу, амбулаторию, больницу, клуб, открыли радиоузел, проложили телефонную связь. Это был самый крупный густонаселенный пункт, от которого затем «отпочковались» кордайские села Сортобе, Рисполе и другие.

Но, несмотря на активную деятельность, Магазы Масанчи был подвергнут репрессиям и по ложному обвинению в подготовке вооруженного восстания против Советской власти и в работе на китайскую разведку в 1938 году как «враг народа» расстрелян. Вместе с ним тогда погибли Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин и ряд других политических и общественных деятелей Казахстана. В 1957 году Магазы Масанчи, как и другие жертвы репрессий, был реабилитирован, его именем назвали село Каракунуз в Кордайском районе Жамбылской области. Под маховик репрессий тогда попадали не только выдающиеся личности, но и масса простых граждан — рабочие, дехкане, далекие от политики простые труженики.

— Были ли выявлены места погребения погибших?

— Во времена «хрущевской оттепели», когда начался процесс реабилитации невинно репрессированных, стали выявляться места массового погребения расстрелянных людей.

Таким местом в Таразе является сквер возле мавзолея Карахана в центре города. Заросшее высокими деревьями место в давние времена было городским кладбищем, так как это некогда была окраина города. По данным очевидцев, в 30-е годы здесь была выкопана огромная яма, куда по ночам свозили приговоренных к высшей мере наказания и расстреливали. Уже в наши дни во время благоустройства территории этого сквера здесь находят множество костных останков.

В жамбылских архивах сохранены данные о судьбах тысяч людей, которые оказались в застенках, на скамье подсудимых, не имея никакой вины, по чьему-то лживому доносу, порой из-за банальных соседских разборок. Не нравится тебе человек — сосед или сослуживец — достаточно написать анонимный донос, что он китайский или японский шпион, что он держит дома оружие или запрещенную литературу. Даже если ничего при обыске не найдут и не докажут, что шпион, все равно человек уже попадает под эти «жернова».

— Есть ли конкретные судебные истории?

— Показателен в этом отношении суд, который состоялся в 1937 году по сфабрикованному делу в отношении братьев Тохтыходжаевых, простых рабочих одной из местных фабрик. Троих братьев обвинили в шпионской деятельности в пользу Японии. Сохранились стенографические записи этого судебного процесса, на котором братья все время говорили: «Скажите, товарищи судьи, кто такая Япония? Где она живет? Пусть она придет… Мы не знаем никакой Японии, никогда не видели….». В итоге братьям дали по 10 лет лагерей.

— Массовые политические репрессии коснулись всех республик постсоветского пространства. А Казахстан стал местом депортации полутора миллионов пострадавших от репрессий советских людей. Кто попал в Жамбылскую область?

— В нашей области оказались десятки тысячи сосланных немцев, украинцев, крымских татар, чеченцев, корейцев, поляков, литовцев, турок, курдов и представителей других национальностей. Поэтому сейчас у нас в регионе такое многонациональное разнообразие — 87 этнообъединений и этнокультурных центров.

Наряду с принятым в нашей стране в первые же годы независимости Законом «О реабилитации жертв массовых репрессий», было издано постановление о программе этнического возрождения проживающих в Казахстане немцев, о реабилитации крымских татар, чеченцев, корейцев, поляков и курдов. Запущен процесс реабилитации лиц, подвергшихся насильственному переселению, а также их детей. Реабилитированы сотни граждан.

Отмечу, что в Тараз еще с 20-х годов прошлого века массово ссылали по решению судов по тем или иным причинам, и здесь оказались на поселении многие известные личности, либо родственники известных политических деятелей.

Зачастую ссыльные в нашем городе пускали крепкие корни, вносили значительный вклад в жизнь региона. Сегодня жамбылцы с благодарностью вспоминают Владимира Каминского, известного в Таразе хирурга, его семья была выслана из Украины в Казахстан, перенесла множество трудностей и лишений. После войны В. Каминский поступил в мединститут в Алма-Ате и во время учебы должен был отмечаться в НКВД как «сын врага народа». По окончании вуза, он был направлен в Джамбул (Тараз) и до конца жизни работал в химзаводской больнице. Как человек талантливый, он увлекался не только работой, у него было много хобби. Например, на обычный пленочный киноаппарат он снимал фильмы о школе, в которой учились его дети, о хоре ветеранов «Красная гвоздика», в котором пел. Один из троих его сыновей пошел по его стопам и тоже стал хирургом. Эта семья оставила замечательный след — много спасенных жизней и много учеников-хирургов.

Ежегодно в День памяти жертв политических репрессий в Таразе проводятся различные мероприятия в память о тех событиях. Жители, потомки жертв политических репрессий, ветераны, молодежь приносят цветы к памятнику казахстанцам, погибшим во времена голодомора, к памятнику Турару Рыскулову возле парка, носящего его имя. Об этой исторической трагедии, о поломанных судьбах надо помнить и рассказывать об этом подрастающему поколению.