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    09:29, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кто сыграет в полуфиналах турнира серии WTA в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились все полуфиналисты женского теннисного турнира серии WTA в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Последней полуфиналисткой стала шведка Ребекка Петерсон.

    В матче 1/4 финала Ребекка оказалась сильнее представительницы России Анастасии Потаповой — 6:4, 6:7, 6:4. В 1/2 финала шведка сыграет с казахстанкой Юлией Путинцевой.

    В другом полуфинале сойдутся Алисон Ван Эйтванк (Бельгия) и Жаклин Кристиан (Румыния).

    В парном разряде российские теннисистки Виталия Дьяченко и Яна Сизикова будут биться против Анны-Лены Фридзам (Германия) и Моники Никулеску (Румыния). Также за финал сразятся россиянки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова с Нателой Дзаламидзе (Россия) и Кайей Йуван (Словения).


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