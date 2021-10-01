Кто сыграет в полуфиналах турнира серии WTA в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились все полуфиналисты женского теннисного турнира серии WTA в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Последней полуфиналисткой стала шведка Ребекка Петерсон.

В матче 1/4 финала Ребекка оказалась сильнее представительницы России Анастасии Потаповой — 6:4, 6:7, 6:4. В 1/2 финала шведка сыграет с казахстанкой Юлией Путинцевой.

В другом полуфинале сойдутся Алисон Ван Эйтванк (Бельгия) и Жаклин Кристиан (Румыния).

В парном разряде российские теннисистки Виталия Дьяченко и Яна Сизикова будут биться против Анны-Лены Фридзам (Германия) и Моники Никулеску (Румыния). Также за финал сразятся россиянки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова с Нателой Дзаламидзе (Россия) и Кайей Йуван (Словения).