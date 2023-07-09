Кто сыграет в финале Кубка Казахстана-2023 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале 4 ноября встретятся «Ордабасы» и костанайский «Тобол». «Ордабасы» в полуфинале по сумме двух матчей обыграл «Астану» (2:1), а «Тобол» взял верх в противостоянии с «Атырау» (2:0).

«Ордабасы» является действующим обладателем Кубка Казахстана — благодаря этому достижению команда из Шымкента получила право сыграть в еврокубках в новом сезоне. «Ордабасы» выступит в Лиге конференций, где стартует со второго отборочного раунда матчами против польской «Легии». Также в Лиге конференций в новом евросезоне Казахстан представят «Тобол» и «Актобе». Что касается Лиги чемпионов, то там выступит «Астана».