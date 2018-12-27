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Кто станет первым соперником Казахстана в Канаде на МЧМ по хоккею

27 Декабря 2018 14:45 109
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Кто станет первым соперником Казахстана в Канаде на МЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром, 27 декабря, состоялись первые матчи, передает МИА «Казинформ»  со ссылкой на Olympic.kz.

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Хозяева льда, канадцы, одержали более чем уверенную победу над Данией. Фавориты подтвердили свой статус, забросив 14 безответных шайб.

Для США победа над Словакией получилась трудной. Результат этого матча - 2:1.

Также напряженной выдалась встреча между Чехией и Швейцарией. Игра после основного времени перешла в овертайм, где быстрее взятием ворот отличились чехи - 2:1.

Первый соперник казахстанской команды в рамках МЧМ - Финляндия - потерпела на старте поражение. Их обидчиками стали хоккеисты из Швеции, которые одержали победу со счетом 2:1.

Напомним, что Казахстан начинает чемпионам мира игрой против Финляндии. Матч состоится завтра, 28 декабря. Начало в 09.30 по времени Астаны.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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