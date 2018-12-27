Кто станет первым соперником Казахстана в Канаде на МЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром, 27 декабря, состоялись первые матчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Хозяева льда, канадцы, одержали более чем уверенную победу над Данией. Фавориты подтвердили свой статус, забросив 14 безответных шайб.

Для США победа над Словакией получилась трудной. Результат этого матча - 2:1.

Также напряженной выдалась встреча между Чехией и Швейцарией. Игра после основного времени перешла в овертайм, где быстрее взятием ворот отличились чехи - 2:1.

Первый соперник казахстанской команды в рамках МЧМ - Финляндия - потерпела на старте поражение. Их обидчиками стали хоккеисты из Швеции, которые одержали победу со счетом 2:1.

Напомним, что Казахстан начинает чемпионам мира игрой против Финляндии. Матч состоится завтра, 28 декабря. Начало в 09.30 по времени Астаны.