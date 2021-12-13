Кто стал тренером года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в торжественной обстановке прошла Национальная спортивная премия-2021. В рамках события были объявлены имена лучших тренеров по летним и зимним видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские болельщики традиционно выбирали обладателей Премии: в течение двух недель на сайте awards.olympic.kz велось голосование за номинантов.

И в номинации «Лучший тренер года по летним видам спорта» победил Мырзагали Айтжанов – личный тренер бронзового призёра Олимпийских игр Токио-2020 и чемпиона мира по боксу-2021 Сакена Бибосынова. В этом сезоне спортсмен под руководством Айтжанова смог взять медали на всех трех крупнейших турнирах: чемпионате Азии, мировом первенстве и Олимпийских играх.

«В первую очередь поздравляю с 30-летним юбилеем Независимости РК. Этот год выдался действительно сложным, позади Токио-2020, впереди ОИ в Пекине. А уже через два года летние Олимпийские игры в Париже. Мы продолжаем усердно работать и стараться показывать хорошие результаты. Желаю нашим казахстанцам побед и всегда достойно защищать честь нашей страны на мировой арене, спасибо»,- озвучил Айтжанов.

Звание «Лучшего тренера года по зимним видам спорта» получил главный тренер команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков.

Подопечные Карсыбекова становились неоднократными призерами чемпионатов Азии, Азиатских игр и этапов Кубка мира.

В этом сезоне его воспитанники Денис Никиша и Адиль Галиахметов успешно стартовали на этапах Кубка мира и принесли в актив Казахстана две бронзовые и одну серебряную медали.