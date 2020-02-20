Кто стал следующим соперником казахстанского боксера Жанибека Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) дебютирует в Канаде поединком против американца Дмитриуса Балларда (20-0-1, 13 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой пройдет в андекарде поединка чемпиона мира WBC/IBF в полутяжелом весе из России Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) с китайцем Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО) в Centre Videotron в Квебеке.

Отметим, что Баллард является клиентом промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы ряда известных боксеров, таких как Сауль «Канело» Альварес, Хайме Мунгия, Патрик Тейшейра, Райан Гарсия и других. Интересы Алимханулы, в свою очередь, представляет не менее именитый промоушен Top Rank.

В своем последнем на сегодняшний день поединке, который прошел пятого декабря в Коста-Месе (штат Калифорния) американец сразился за вакантный титул чемпиона Северной Америки (NABF) в среднем весе с бронзовым призером ОИ-2012 - бразильским боксером Ямагучи Фалькао. Соперники не смогли выявить победителя — бой завершился вничью решением большинства судей. Ранее, в 2017 году, Дмитриус стал обладателем пояса чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Между тем Жанибек Алимханулы поднялся на одну позицию в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Sports.kz.

В табели о рангах среднего веса Жанибек, в прошлом выпуске занимавший десятую позицию, стал девятым. Чемпионом мира WBC в этом дивизионе является Джермалл Чарло из США, а «франчайзинговым» чемпионом — мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Тройку лидеров составляют Сергей Деревянченко (Украина), Хайме Мунгия (Мексика) и Камил Шеремета (Польша). 19-ое место рейтинга занимает другой казахстанец Мейирим Нурсултанов.

Отметим, что Алимханулы владеет региональным титулом WBC — Continental Americas, также в его активе пояс WBO Global.