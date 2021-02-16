Кто стал следующим соперником Каната Ислама

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) проведет свой следующий бой 20 февраля в Майами (США), где сразится с ганцем Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО) по прозвищу «Чудо», сообщает Sports.kz.

33-летний африканский боксер начал свою профессиональную карьеру в 2008 году и все бои, за исключением двух, провел у себя на родине, в Гане. За три года он провел 16 боев и с «чистым» рекордом 16-0, 12 КО поехал за первым большим гонораром в Великобританию.

К бою с британцем Джейми Коксом (15-0) в 2011 году Саи подошел с титулом чемпиона Британского Содружества в первом среднем весе, который он завоевал в предыдущем поединке, победив своего соотечественника Джозефа Лэмпти (10-3-1). Бой с Коксом продлился всю дистанцию в двенадцать раундов и закончился победой британского боксера близким судейским решением — 115-113, 114-112, 114-113.

Затем за три года Ободаи Саи одержал семь побед подряд и получил шанс на еще один хороший гонорар — его впервые пригласили в США. Ганец встретился в ринге с американцем Дерриком Уэбстером (17-0) и был нокаутирован всего за 22 секунды.

С 2014 года Саи выступал исключительно в Гане, но даже там провел четыре титульных боя. Он одержал три победы в боях за титул чемпиона Африки в среднем весе по версии WBO. В 2017 году Ободаи Саи мог завоевать еще один пояс, IBF Continental Africa, но проиграл уже достаточно известному боксеру из Намибии Уолтеру Каутондокве (18-2, 17 КО) — техническим нокаутом в пятом раунде.

Напомним, Канат Ислам также дрался с Каутондоквой — в своем последнем бою в октябре 2019-го: казахстанец выиграл единогласным решением судей. Что касается последнего выступления Саи, то он дрался в августе 2019-го с конголезцем Мардочи Катембо (13-4-1, 0 КО) — этот бой закончился спорной ничьей.

Ранее стала известна дата возвращения на ринг непобежденного казахстанского боксера Каната Ислама (27-0-1, 21 KO).