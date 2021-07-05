Кто стал победителем проекта «Лица Независимости» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцам рассказали 13 историй конкретных людей, которые достигли успехов в разных сферах жизни области: в культуре и спорте, в энергетике, строительстве и промышленности, образовании и здравоохранении. Среди героев также полицейские, спасатели, врачи и госслужащие, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя управления информации и общественного развития Павлодарской области Азамата Байтенова, основной целью проекта «Лица Независимости» стало создание условий для продвижения талантливых павлодарцев, открытие новых имен.

Участниками стали более 50 жителей региона, и только 13 прошли отбор.

Среди «Лиц Независимости» – инспектор полиции Баянбек Жунусов и старшина полиции Баянаульского РОВД Мурат Нурсеитов, которые спасли детей. В 2017 году на патрульной машине они сопровождали автобус с маленькими спортсменами, которые ехали на соревнования из Баянаула по трассе Павлодар – Астана. Неожиданно на встречную полосу выехал КамАЗ. Чтобы предотвратить лобовое столкновение и спасти детей, сотрудники вывернули машину и выехали поперек движущегося на автобус грузовика. Благодаря четким действиям сотрудников удалось избежать трагедии.

Еще один участник проекта – Еркин Дуйсенбинов, заведующий отделением химиотерапии Павлодарского областного онкологического диспансера. Это единственный в стране врач-химиотерапевт, который владеет и самостоятельно устанавливает инфузионные подкожные порт-системы для длительных инфузий. В своей работе использует современные методы диагностики и лечения при различных локализациях злокачественных новообразований. Еркин Дуйсенбинов рекомендует павлодарцам не пропускать скрининги и обследования, ведь благодаря ранней диагностике рака можно спасти жизнь.

Также в проекте участвует сотрудник Школы высшего спортивного мастерства управления развития туризма и спорта Павлодарской области Жаслан Нургалиев. Он воспитал не одно поколение спортсменов, участников международных и республиканских соревнований. Автор нескольких методических разработок по психологическому и физическому восстановлению спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства.

«Ключевым месседжем проекта «Лица Независимости» стало укрепление в сознании павлодарцев ценностей нашего государства. Как подчеркивал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: «Независимость – наша главная ценность, она превыше всего! Наша задача – оставить в наследие будущим поколениям процветающий и сильный Казахстан», – сказал руководитель областного управления информации и общественного развития Азамат Байтенов.

Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова поблагодарила павлодарцев и вручила им благодарственные письма.

«Вы – лица Независимости, люди, которые вносят свой вклад становление и развитие нашей страны. За каждым вашим успехом стоит большой труд. Наша Независимость – это наши люди, наши граждане. Я благодарю вас за труд и профессионализм», – обратилась к участникам Айзада Курманова.