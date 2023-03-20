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Кто стал депутатом Мажилиса по одномандатным округам

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Марта 2023, 19:58
Кто стал депутатом Мажилиса по одномандатным округам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии озвучили имена победивших кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатным территориальным избирательным округам, включенных в избирательные бюллетени для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, прошли во всех 29 избирательных округах. Окружные избирательные комиссии представили следующие данные о результатах голосования:

По городу Астана:

1 избирательный участок - Даулет Турлыханов

2 избирательный участок - Даулет Мукаев

По городу Алматы:

3 избирательный участок - Ермурат Бапи

4 избирательный участок - Ерлан Стамбеков

5 избирательный участок - Бакытжан Базарбек

По городу Шымкент:

6 избирательный участок - Данабек Исабеков

7 избирательный участок - Болатбек Нажиметдинулы

По Абайской области:

8 избирательный участок - Нуртай Сабильянов

По Акмолинской области:

9 избирательный участок - Айна Мусыралимова

По Актюбинской области:

10 избирательный участок - Казыбек Абишев

По Алматинской области:

11 избирательный участок - Ардак Назаров

12 избирательный участок - Данияр Казкарауов

По Атырауской области:

13 избирательный участок - Адиль Жубанов

По ЗКО:

14 избирательный участок - Абзал Куспан

По Жамбылской области:

15 избирательный округ - Мукаш Искандиров

16 избирательный участок - Гульдара Нурумова

По Жетысуской области:

17 избирательный округ - Руслан Кожасбаев

По Карагандинской области:

18 избирательный участок - Кудайберген Бексултанов

19 избирательный участок - Арман Калыков

По Костанайской области:

20 избирательный участок - Еркін Әбіл

По Кызылординской области:

21 избирательный участок - Мархабат Жайымбетов

По Мангистауской области:

22 избирательный участок - Еділ Жаңбыршын

По Павлодарской области:

23 избирательный округ - Амантай Жаркынбек

По СКО:

24 избирательный участок - Еркебулан Мамбетов

По Туркестанской области:

25 избирательный участок - Кайрат Балабиев

26 избирательный участок - Ұласбек Сәдібеков

27 избирательный участок - Темір Қырықбаев

По Улытауской области:

28 избирательный участок - Ерболат Сатыбалдин

По ВКО:

29 избирательный участок - Тұмашинов Лұкбек.

Ранее в ЦИК озвучили предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.


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