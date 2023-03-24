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    Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам

    24 Марта 2023, 16:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Территориальной избирательной комиссии Алматы подвели итоги выборов депутатов маслихата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании ТИК были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы.

    - Избирательный округ №1 Алматы - Аким Турсунов

    - Округ №2 – Дастан Джаселиев

    - Округ №3 – Гульжан Бикенова

    - Округ №4 - Анна Башинская

    - Округ №5 – Зауреш Умирбаева

    - Округ №6 – Бахытбек Жумабаев

    - Округ №7 – Алтынай Кобеева

    - Округ №8 – Тимур Елеусизов

    - Округ №9 – Сергей Козлов

    - Округ №10 – Болат Ибрагимулы

    - Округ №11 - Кайрат Бегалин

    - Округ №12 – Мухтар Зулеев

    - Округ №13 – Ералы Сауранбаев

    - Округ №14 - Еркинбек Ракишев

    - Округ №15 - Мурат Утемисов

    - Округ №16 - Карашаш Джузеева

    - Округ №17 - Амиржан Набиев

    - Округ №18 - Тастекеева Дулат

    - Округ №19 - Талгатов Зия

    - Округ №20 - Андрей Шин

    - Округ №21 - Дулат Рамазанов

    Ранее сообщалось, что по итогам выборов были распределены депутатские мандаты среди представителей политических партий: Amanat - 12, Respublica - 3, НПК - 3, «Байтақ» - 2, «Ак жол» - 1 мандат.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Выборы в маслихаты-2023
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