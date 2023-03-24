Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Территориальной избирательной комиссии Алматы подвели итоги выборов депутатов маслихата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании ТИК были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы.
- Избирательный округ №1 Алматы - Аким Турсунов
- Округ №2 – Дастан Джаселиев
- Округ №3 – Гульжан Бикенова
- Округ №4 - Анна Башинская
- Округ №5 – Зауреш Умирбаева
- Округ №6 – Бахытбек Жумабаев
- Округ №7 – Алтынай Кобеева
- Округ №8 – Тимур Елеусизов
- Округ №9 – Сергей Козлов
- Округ №10 – Болат Ибрагимулы
- Округ №11 - Кайрат Бегалин
- Округ №12 – Мухтар Зулеев
- Округ №13 – Ералы Сауранбаев
- Округ №14 - Еркинбек Ракишев
- Округ №15 - Мурат Утемисов
- Округ №16 - Карашаш Джузеева
- Округ №17 - Амиржан Набиев
- Округ №18 - Тастекеева Дулат
- Округ №19 - Талгатов Зия
- Округ №20 - Андрей Шин
- Округ №21 - Дулат Рамазанов
Ранее сообщалось, что по итогам выборов были распределены депутатские мандаты среди представителей политических партий: Amanat - 12, Respublica - 3, НПК - 3, «Байтақ» - 2, «Ак жол» - 1 мандат.