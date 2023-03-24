Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Территориальной избирательной комиссии Алматы подвели итоги выборов депутатов маслихата города, передает корреспондент МИА «Казинформ». На заседании ТИК были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы. - Избирательный округ №1 Алматы - Аким Турсунов - Округ №2 – Дастан Джаселиев - Округ №3 – Гульжан Бикенова - Округ №4 - Анна Башинская - Округ №5 – Зауреш Умирбаева - Округ №6 – Бахытбек Жумабаев - Округ №7 – Алтынай Кобеева - Округ №8 – Тимур Елеусизов - Округ №9 – Сергей Козлов - Округ №10 – Болат Ибрагимулы - Округ №11 - Кайрат Бегалин - Округ №12 – Мухтар Зулеев - Округ №13 – Ералы Сауранбаев - Округ №14 - Еркинбек Ракишев - Округ №15 - Мурат Утемисов - Округ №16 - Карашаш Джузеева - Округ №17 - Амиржан Набиев - Округ №18 - Тастекеева Дулат - Округ №19 - Талгатов Зия - Округ №20 - Андрей Шин - Округ №21 - Дулат Рамазанов Ранее сообщалось, что по итогам выборов были распределены депутатские мандаты среди представителей политических партий: Amanat - 12, Respublica - 3, НПК - 3, «Байтақ» - 2, «Ак жол» - 1 мандат.



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