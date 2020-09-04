Кто спасет уникальную 113-летнюю мечеть вблизи Семея ​

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В селе Аккульск Бескарагайского района ​ Восточно-Казахстанской области много лет разрушается памятник архитектуры - 113-летняя деревянная ​ мечеть, которая была построена без единого гвоздя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом селе осталось всего три-четыре дома, но главная его достопримечательность – старая мечеть, которая​, несмотря на свое аварийное состояние, до сих пор стоит. К ней часто приезжают туристы. Ведь храм находится​ рядом с республиканской трассой и покосившийся минарет можно увидеть издалека. Хотя от кирпичного фундамента практически ничего не осталось, а деревянные балки давно сгнили, мечеть продолжает стоять.





«Мечеть разрушается. Минарет здания уже наклонился насколько сильно, что еще немного и мечеть ​ рухнет. Восстанавливать тогда уже,​ не будет никого смысла», - отметили в краеведческом обществе «Прииртышье» в Семее.





Мечеть возвел местный житель Султан Фазылбеков 113 лет тому назад. ​ Для строительства здания он привлек лучших башкирских архитекторов. Старожилы говорят, что строительный материал собирали и привозили в село со всего Прииртышья. Однако в качестве мечети сооружение прослужило больше 10 лет. В советское время здесь разместили начальную школу.





К слову, в 2018 году мечеть осмотрели ​ представители по охране историко-культурного наследия. Было решено, что здание будет отремонтировано в рамках программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». Однако так и ничего не было сделано.

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«Для проведения реставрационных работ в данном здании в местном бюджете финансовых средств не предусмотрено. В 2019 году была​ подготовлена сметная документация, бюджетную заявку​ дважды направляли на рассмотрение в областное управление культуры», - сообщили в акимате Бескарагайского района.

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При этом в акимате​ добавили, что в целях сохранения​ памятника архитектуры и градостроительства ведется​ поиск спонсоров, которые помогут отреставрировать уникальную мечеть.





Напомним, в 2018 году представители общественности Семея - президент Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Прииртышский союз татар и башкир ХАК», директор Татарской школы искусств Габдулхак Ахунжанов и активист, предприниматель Эльдар Байканов обратились в акимат Восточно-Казахстанской области с вопросом реконструкции уникальной деревянной мечети, построенной без единого гвоздя.

В акимате ВКО им ответили, что этот вопрос сейчас решается в рамках программы «Рухани жаңғыру». Мечеть будет реконструирована в этом или следующем году.





В 2017 году также с вопросом реконструкции мечети в секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК обратилась уроженка Бескарагайского района ВКО, выпускающий редактор МИА «Казинформ» Гульмира Байзакова. Просьба была услышана, пришло уведомление об отправке этого вопроса в аппарат акима ВКО на рассмотрение. Далее акимат ВКО направил обращение в управление культуры, документации и архивов.





«Мечеть XIX века, расположенная в селе Акколь Бескарагайского района, входит в список памятников местного значения, утвержденный постановлением акимата Восточно-Казахстанской области №560 от 20 апреля 2008 года. В Восточном Казахстане в соответствии с программой «Рухани қазына» разрабатывается проект «Реализация комплекса мер по сохранению объектов историко-культурного наследия ВКО». Реставрационные работы данного историко-культурного объекта будут включены в данный проект», - говорится в официальном ответе управлении культуры, архивов и документации ВКО.



