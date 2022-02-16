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Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК

16 Февраля 2022 11:57
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Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто содержится под арестом, рассказал на онлайн-брифинге председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК генерал-майор юстиции Жанат Ешмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еженедельно правоохранительными органами освещается процесс работы по расследованию уголовных дел в связи с январскими событиями.

Со своей стороны, хочу вас проинформировать об условиях содержания в следственных изоляторах граждан, в отношении которых суды вынесли решение о содержании под стражей в связи с предъявленными обвинениями в совершении уголовных преступлений. На сегодня в них содержится 728 лиц. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, правовая оценка предъявленных обвинений относится к ведению суда и дается на основании представленных доказательств, включая видеозаписи, показания свидетелей и другие материалы», – сказал Ж. Ешмагамбетов.

Глава комитета напомнил, что в ходе беспорядков в начале января в стране было разграблено и сожжено множество зданий, уничтожены сотни единиц автотранспорта. Государственной и частной собственности нанесен крупный материальный ущерб.

Генерал подчеркнул, что под арестом находятся только лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К 270 лицам, с учетом совершенного деяния, личности, возраста подозреваемых по инициативе следствия и прокуратуры судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества – домашний арест, подписка о невыезде и другие.


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#МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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