Кто сможет обучаться в дистанционном формате в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто сможет обучаться в дистанционном формате? На этот вопрос ответил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если выявляется человек с соответствующим статусом, по которому видно, что он сам болеет, либо родители болеют, то этот человек, во-первых, не допускается в здание. Во-вторых, конечно, ему необходимо организовать соответствующее продолжение обучения. Если мы говорим о среднем образовании, то оно обязательное, должно быть доступным. Если состояние здоровья позволяет, то этот ребенок либо студент может получить знания. Понятно, что в школах есть медицинские работники. В дальнейшем надо будет связаться с участковым врачом, с поликлиникой, куда прикреплен гражданин», - пояснил министр образования.

По его словам, важным является то, чтобы мы оградили от рисков остальных детей.

«Если родитель студента болеет или является контактным, мы не можем гарантировать и говорить о том, что студент или школьник не болеет, потому что сейчас клинических проявлений нет. Мы знаем, что это может быть инкубационный период или могут быть другие условия. Поэтому в данном случае, я думаю, что решение достаточно правильное. Тем нее менее, это носит временный характер. Будет меняться в соответствии с протоколами министерства: будут сдавать анализы, 14 дней карантина, все будет проводиться по регламенту», - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

Министр отметил, что уроки, также, как это было в прошлом году, будут организованы в онлайн и оффлайн-формате.

«У нас есть специальные обучающие платформы. Здесь достаточно большая линейка возможностей для обучения. Наши школы сейчас тоже готовятся к тому, что будут обучающиеся, для которых периодически нужно будет организовывать помощь, чтобы они обучались в онлайн-формате. Сейчас занятия не отменяются. Мы можем применять другие инструменты - даже находясь дома, он может обучаться», - пояснил министр.