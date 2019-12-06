Кто регулирует цены на топливо, рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал, как регулируются цены на топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние два-три года цена на дизтопливо и бензин, в том числе не регулируются. Мы видим, что когда был период дефицита, два-три года назад, у нас были перебои поставок со стороны Российской Федерации, цена на бензин была очень высокой. В прошлом году и в начале этого года мы столкнулись с избытком бензина, цена у нас снизилась. Если сравнить текущие цены с ценами в прошлом году, мы видим снижение», - сказал Асет Магауов на пресс-конференции в Правительстве.

Также представителя Минэнерго спросили, кто несет ответственность за рост цен на бензин.

«Мы считаем, что Казахстан должен устанавливать рыночные взаимоотношения и говорить о том, что какое из министерств ответственно за рост цен некорректно. Главное, чтобы на рынке были прозрачные взаимоотношения между конечными реализаторами в лице АЗС и производителями или поставщиками оптовых объемов бензина. Над этим мы работаем совместно с Министерством (национальной) экономики – установлением транспарентных взаимоотношений на рынке нефтепродуктов, чтобы без посредников конечному потребителю можно было получать эти объемы», - отметил спикер.

В целом, по его словам, цена на топливо в Казахстане регулируется рынком.

«К примеру, если взять авиакеросин, в прошлом году, когда мы зависели от российского рынка, порядка 60% объема авиакеросина завозилось в Казахстан, мы ориентировались на уровень экспортных цен Российской Федерации. Соответственно, цена на авиакеросин доходила до 700 долларов за тонну. Как только свои объемы мы смогли обеспечить, уже на рынке ситуация стабилизировалась. В этом году цены снижались до 550-560 долларов за тонну авиакеросина», - напомнил представитель Минэнерго.

При этом он подчеркнул, что рынок регулирует цены без каких-либо лишних механизмов.

«Если опять вводить регулирование цен, мы завтра можем столкнуться с тем, что в каких-то крайних случаях, когда нам опять авиакеросин понадобится, мы не сможем завезти импортные объемы. Поэтому мы считаем, что текущий рыночный механизм позволяет адекватные цены получать, соизмеримые с ценами и потребностями на рынке», - заключил А. Магауов.