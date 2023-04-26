АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кто проявляет интерес к покупке Berekе Bank, сообщила председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время акционером является «Байтерек», и соответствующую работу будет проводить «Байтерек» по поиску нового инвестора и по поиску нового владельца для Berekе Bank. С точки зрения потенциальных инвесторов, насколько я знаю, был интерес со стороны катарских инвесторов, был интерес со стороны банка Грузии, Европейского банка реконструкции и развития. Но сами переговоры и решения будет проводить «Байтерек», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее она заявила, что либерализация требований по открытию новых банков ожидается в Казахстане, и два новых банка могут появиться в республике.

«Сейчас, прежде всего, мы ожидаем конвертации микрофинансовых организаций в банки второго уровня. У нас есть две большие микрофинансовые организации, которые выразили намерение конвертироваться в банки второго уровня, это KMF и микрофинансовая организация Solva. У них наибольший портфель, и уже уровень достаточности капитала у них позволяет преобразоваться в банк», - сообщила Мадина Абылкасымова.