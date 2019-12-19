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вчера 22:40
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вчера 22:24
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вчера 20:04
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вчера 18:57
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Кто придет на смену Имангали Тасмагамбетова, рассказали в МИД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о том, кто будет исполнять обязанности временного поверенного в делах Республики Казахстан в Российской Федерации после ухода Имангали Тасмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас выполняет советник-посланник. Я вчера подписал специальный приказ. Нуржан Каджиакбаров второй человек в Посольстве, исполняет обязанности временного поверенного в делах Республики Казахстан в Российской Федерации. Он будет исполнять обязанности до назначения нового посла и до того, как новый посол вручит верительные грамоты президенту России», - сказал Мухтар Тлеуберди в кулуарах Правительства.
Он также поделился мнением по поводу того останется ли И. Тасмагамбетов в системе МИД.
«Он уволен по собственному желанию и в связи с достижением пенсионного возраста, поэтому я так понимаю, что в системе МИД он не остается», - заявил министр.
Напомним, И. Тасмагамбетов был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста.
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