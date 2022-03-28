Кто представит женскую команду Казахстана на чемпионате Азии по видам борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 апреля в Улан-Баторе (Монголия) состоится чемпионат Азии по видам борьбы. Главный тренер национальной команды Казахстана по женской борьбе Кайрат Сагадиев представил состав команды Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На континентальном первенстве, Казахстан представят:

50 кг- Айгуль Нуралим;

53 кг - Жулдыз Эшимова;

55 кг - Алтын Шагаева;

57 кг - Нилуфар Раимова;

59 кг - Диана Каюмова;

62 кг - Аяулым Касымова;

65 кг - Дарига Абен;

68 кг - Мадина Бакбергенова;

72 кг- Жамила Бакбергенова;

76 кг - Гулмарам Еркебаева.