Новости
Кто представит Казахстан в женском спринте чемпионата Европы по биатлону
28 Января 2022 22:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. 28 января состоится женский спринт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеФинансирование детского спорта будет продолжено - Серик Жарасбаев Танцы на льду проведут в столице в поддержку казахстанских олимпийцев Объявлен полный кард вечера бокса в Актау с боем Мейирима Нурсултанова за титул WBO
Участницам предстоит преодолеть 7,5 километра. Казахстан в этом виде программы будет представлен четырьмя спортсменками.
Состав:
- Дарья Климина,
- Елизавета Бельченко,
- Людмила Ахатова,
- Анастасия Кондратьева.
Начало гонки в 19:00 по времени Нур-Султана.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Результаты казахстанцев в мужском спринте чемпионата Европы по биатлону
- Финансирование детского спорта будет продолжено - Серик Жарасбаев
- Танцы на льду проведут в столице в поддержку казахстанских олимпийцев
- EURO-2022: Казахстан с Италией сыграет в третий раз
- Объявлен полный кард вечера бокса в Актау с боем Мейирима Нурсултанова за титул WBO
- Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047