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Кто представит Казахстан в женском спринте чемпионата Европы по биатлону

28 Января 2022 22:36
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Кто представит Казахстан в женском спринте чемпионата Европы по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. 28 января состоится женский спринт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Участницам предстоит преодолеть 7,5 километра. Казахстан в этом виде программы будет представлен четырьмя спортсменками.

Состав:

- Дарья Климина,

- Елизавета Бельченко,

- Людмила Ахатова,

- Анастасия Кондратьева.

Начало гонки в 19:00 по времени Нур-Султана.


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#Спорт   #Германия  
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