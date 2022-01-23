Кто представит Казахстан в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по биатлону завоевала 12 лицензий на Олимпийские игры Пекин-2022. Нашу страну на главном старте представят Галина Вишневская, Александр Мухин и Владислав Киреев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

О том, как проходил отбор и подготовке спортсменов рассказал главный тренер команды Максат Шаранов.

«Лицензии в биатлоне ежегодно выдавались по занятым командами местам за сезон. В связи с пандемией Международный союз биатлонистов поменял весь план соревнований. Раньше если в командных очках с 1 по 20 место выдавалось четыре квоты, с 20 по 23 место - две, с 24 и дальше присваивались по Wild Card - личным очкам спортсменов. Но в этом году до 20 места по-прежнему полагалось четыре квоты, а все, кто ниже этой позиции уже брали лицензии по личным результатам. И таких мест всего 12. Тут важно отметить, что по правилам, если команда Китая не добирает баллы для ТОП-20, автоматически им присваиваются 4 квоты по Wild Card на правах хозяев Олимпиады. И того у нас остается восемь свободных мест, а участвуют 35 команд, на эстафетах соревнуются 27 сборных.

В связи с этим у наших девушек стояла задача завоевать четыре лицензии, потому что они шли 20-ми и могли претендовать на такое количество. Сзади догоняла команда Китая, спереди были болгарки. Борьба шла очень напряженно. Но мы уступили, набрав меньше всего на 42 очка и не смогли добрать полную лицензию. Нашу страну будет представлять Галина Вишневская.

Можно сказать, что мужчинам был поставлен план завоевать две лицензии на Олимпийские Игры, этот план выполнен. От нас едут двое спортсменов – Александр Мухин и Владислав Киреев. То-есть лицензии были не именные, но эти два спортсмена, которые сделали больше для команды, завоевали свое место. У нас есть еще перспективные и сильные атлеты. Но на данный момент эти двое являются сильнейшими в команде, можно сказать лидерами.

Немного был спад у лидера прошлого года Мухина из-за заболевания коронавирусом. Однако он быстро набирает форму, уже заметны проблески и видно, что мы идём правильным путём. Наша команда молодая и форсировать её не стоило. Хоть на некоторых этапах Кубка мира мы и проходили послабее, чем кто-либо, мы смогли вывести атлетов на Игры.

На данном этапе команда выполняет весь объем. Заболевших нет, по медицинской части все великолепно, у нас всё контролируется специалистами, всё есть. Спортсмены чувствуют себя хорошо. Находимся в итальянском Антхольце. Бежим Кубок мира, олимпийцы уже готовятся на Олимпиаду. Еще много дней, мы строим планы, именно по подведению спортсменов к важному старту.

Главное, настрой очень хороший, все дружно к друг-другу относятся. Поэтому, думаю на следующий год эта команда уже прогрессирует и окажется около подиума. А может, кто-то уже будет на подиуме.

Команда идет вперед семимильными шагами, потому что мы ее взяли молодой, почти все у нас юниоры, некоторые выходцы были с лыжных гонок. Сейчас виден прогресс и, главное, потенциал у команды. Все молодые и амбициозные. Поэтому мы надеемся, что в будущем услышим гимн нашей страны на подиумах важных стартов и мировой арене. Хочу еще добавить, что с этой командой можно работать долгие годы», - сообщил Шаранов.



