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    14:14, 23 Май 2021 | GMT +6

    Кто представит Казахстан на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В первый соревновательный день на помост поднимется один казахстанец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Первые медали будут разыграны в категориях до 45 и 49 килограммов среди девушек, а также у парней в весе до 55 килограммов. В этом виде программы Казахстан представлен Аблаем Ауелхановым.

    Полностью состав команды Казахстана выглядит следующим образом:

    Парни

    До 55 кг: Аблай Ауелханов

    До 61 кг: Алексей Дроздов

    До 67 кг: Акмолда Сайрамкез

    До 73 кг: Сайхан Тайсуев

    До 102 кг: Рахат Бекболат

    Девушки

    До 64 кг: Гульнур Ыбрай

    До 87 кг: Айсамал Сансызбаева


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