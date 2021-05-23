14:14, 23 Май 2021 | GMT +6
Кто представит Казахстан на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В первый соревновательный день на помост поднимется один казахстанец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Первые медали будут разыграны в категориях до 45 и 49 килограммов среди девушек, а также у парней в весе до 55 килограммов. В этом виде программы Казахстан представлен Аблаем Ауелхановым.
Полностью состав команды Казахстана выглядит следующим образом:
Парни
До 55 кг: Аблай Ауелханов
До 61 кг: Алексей Дроздов
До 67 кг: Акмолда Сайрамкез
До 73 кг: Сайхан Тайсуев
До 102 кг: Рахат Бекболат
Девушки
До 64 кг: Гульнур Ыбрай
До 87 кг: Айсамал Сансызбаева