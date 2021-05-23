Кто представит Казахстан на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В первый соревновательный день на помост поднимется один казахстанец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Первые медали будут разыграны в категориях до 45 и 49 килограммов среди девушек, а также у парней в весе до 55 килограммов. В этом виде программы Казахстан представлен Аблаем Ауелхановым.

Полностью состав команды Казахстана выглядит следующим образом:

Парни

До 55 кг: Аблай Ауелханов

До 61 кг: Алексей Дроздов

До 67 кг: Акмолда Сайрамкез

До 73 кг: Сайхан Тайсуев

До 102 кг: Рахат Бекболат

Девушки

До 64 кг: Гульнур Ыбрай

До 87 кг: Айсамал Сансызбаева