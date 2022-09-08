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    23:00, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Кто представит Казахстан на турнире WTT Contender Almaty

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 сентября в алматинском Центре настольного тенниса ADD начнется престижный международный турнир WTT Contender Almaty с призовым фондом 75 000 долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В Алматы приедут звезды мировой величины и казахстанские спортсмены готовятся достойно с ними сразиться на площадке. Согласно правилам ITTF и WTT, Казахстан на данном турнире будут представлять 11 мужчин и 11 женщин.

    Это мастера спорта международного класса, опытные турнирные бойцы Кирилл Герасименко, Сарвиноз Миркадирова, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева, Ирисбек Артукметов, Анель Бахыт, мастера спорта Искандер Харки, Эрик Райтер, Владислав Захаров, Денис Жолудев, Дастан Кенжигулов, Бакдаулет Акимали, Сагантай Курмамбаев, Айя Алимбаева, Ангелина Романовская, Арай Ашкеева, Алсу Сапарова, Жанерке Кошкумбаева, Александра Смирнова, Гулчехра Хусейнова.

    Ранее сообщалось, что Казахстан примет престижный международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty.


    Фото: olympic.kz



    Теги:
    Алматы Спорт Теннис
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