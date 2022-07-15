15 Июля 2022 21:40
Кто представит Казахстан на турнире по вольной борьбе в Тунисе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 16 июля, в Тунисе стартует рейтинговый турнир по вольной борьбе. Тренерский штаб команды Казахстана огласил состав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
За медали будут биться следующие спортсмены:
До 61 кг: Асылжан Есенгели;
до 65 кг: Адлан Аскаров;
до 70 кг: Талгат Сырбаз, Санжар Досжанов;
до 79 кг: Болат Сакаев;
до 86 кг: Азамат Даулетбеков;
до 92 кг: Абдиманап Байгенжеев;
до 97 кг: Мамед Ибрагимов, Серик Бакытханов;
до 125 кг: Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев.
Фото: olympic.kz
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