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Кто представит Казахстан на турнире по вольной борьбе в Тунисе
15 Июля 2022 21:40

Кто представит Казахстан на турнире по вольной борьбе в Тунисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 16 июля, в Тунисе стартует рейтинговый турнир по вольной борьбе. Тренерский штаб команды Казахстана огласил состав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За медали будут биться следующие спортсмены:

До 61 кг: Асылжан Есенгели;

до 65 кг: Адлан Аскаров;

до 70 кг: Талгат Сырбаз, Санжар Досжанов;

до 79 кг: Болат Сакаев;

до 86 кг: Азамат Даулетбеков;

до 92 кг: Абдиманап Байгенжеев;

до 97 кг: Мамед Ибрагимов, Серик Бакытханов;

до 125 кг: Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев.


Фото: olympic.kz




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