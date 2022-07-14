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Кто представит Казахстан на турнире по дзюдо в Хорватии
14 Июля 2022 14:48

Кто представит Казахстан на турнире по дзюдо в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 15 июля, стартует турнир по дзюдо серии Grand Slam в Загребе (Хорватия). Oб этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Объявлен состав команды Казахстана.

Мужчины:

до 60 кг: Магжан Шамшадин, Нурдаулет Аманкосов

до 66 кг: Елдос Сметов, Алмас Галымов

до 73 кг: Ерлан Серикжанов

до 81 кг: Бекадил Шаймерденов, Абылайхан Жубаназар

до 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Ерсултан Музаппаров

до 100 кг: Нурлыхан Шархан

Свыше 100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев

Женщины:

до 48 кг: Галия Тынбаева

до 52 кг: Салтанат Султанбекова

до 57 кг: Бахыт Кусакбаева

до 78 кг: Аруна Жангельдина

Соревнования завершатся 17 июля.


Фото: olympic.kz

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