14 Июля 2022 14:48
Кто представит Казахстан на турнире по дзюдо в Хорватии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 15 июля, стартует турнир по дзюдо серии Grand Slam в Загребе (Хорватия). Oб этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Объявлен состав команды Казахстана.
Мужчины:
до 60 кг: Магжан Шамшадин, Нурдаулет Аманкосов
до 66 кг: Елдос Сметов, Алмас Галымов
до 73 кг: Ерлан Серикжанов
до 81 кг: Бекадил Шаймерденов, Абылайхан Жубаназар
до 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Ерсултан Музаппаров
до 100 кг: Нурлыхан Шархан
Свыше 100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев
Женщины:
до 48 кг: Галия Тынбаева
до 52 кг: Салтанат Султанбекова
до 57 кг: Бахыт Кусакбаева
до 78 кг: Аруна Жангельдина
Соревнования завершатся 17 июля.
Фото: olympic.kz
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